BMW объявила о большом риске масштабного кризиса и значительных убытках Сегодня 05:37 — Технологии&Авто

В 2025 году чистая прибыль BMW Group составила 7,451 млрд евро

BMW Group на фоне общей турбулентности до последнего времени демонстрировала поразительную стабильность, достойно завершила 2025 год, но 2026-й, как выяснилось, может стать порогом вхождения компании в кризис.

Концерн пессимизирует свой прогноз на 2026 год из-за военного конфликта на Ближнем Востоке и значительного спада продаж в Китае. Международный конфликт вокруг Ирана, как известно, привел к росту цен на нефть и логистическим трудностям. Рост цен на нефть привел к росту цен на бензин, спаду спроса на топливные модели и росту спроса на электромобили.

BMW Group очень довольна тем, что ее электромобили нового поколения, объединенные именем Neue Klasse, рынок хорошо встретил, но пока электромобили составляют всего около 15% объема продаж BMW Group.

BMW в Китае сдает позиции

В Китае BMW сдает позиции, потому что не может так же часто обновлять свой модельный ряд, как это делают местные автопроизводители.

С января по май этого года продажи BMW в Китае, по данным CAAM, снизились на 14,9% до 187 899 автомобилей (эта цифра учитывает только машины, произведенные в самом Китае). Для сравнения скажем, что Xiaomi всего с двумя моделями за тот же период сумела реализовать 150 317 машин, а компания Leapmotor уже догнала BMW, продав 187 817 машин (+26,8%).

Компания ожидает значительного сокращения прибыли

Глядя на текущую динамику, новый гендиректор BMW Group Милан Неделькович, вступивший в должность в прошлом месяце, объявил, что компании придется значительно сократить расходы, но конкретные меры пока не объявлены, то есть непонятно, будут ли сокращения и закрытия заводов.

По итогам 2026 года компания теперь ожидает значительного сокращения прибыли.

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В 2025 году чистая прибыль BMW Group составила 7,451 млрд евро, что на 3% меньше, чем в 2024 году.

Что касается объема продаж, то компания теперь ожидает небольшого снижения по сравнению с 2025 годом, тогда как раньше рассчитывала остаться на достигнутых позициях. Напомним, что по итогам 2025 года мировые продажи BMW Group Automobiles, включающие марки BMW, Mini и Rolls-Royce, выросли на 0,5% до 2 463 715 штук.

Autogeek По материалам:

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