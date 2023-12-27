Блокирование налоговых накладных: НАПК выявило пять коррупционных рисков — Finance.ua
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Блокирование налоговых накладных: НАПК выявило пять коррупционных рисков

Казна и Политика
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Блокирование налоговых накладных: НАПК выявило пять коррупционных рисков
Блокирование налоговых накладных: НАПК выявило пять коррупционных рисков
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) определило пять коррупционных рисков в процедуре остановки/возобновления регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Отмечается, что НАПК провело активную коммуникацию и взаимодействие с представителями общественных организаций и бизнес-сообществом.
По результатам работы идентифицированы следующие коррупционные риски:
  • непрозрачная работа системы автоматизированного мониторинга соответствия налоговых накладных/расчетов корректировки критериям оценки степени рисков (СМКОР) в пользу «ручного режима» регулирования;
  • необоснованная остановка регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки;
  • неучет таблиц данных плательщика НДС;
  • невыполнение судебных решений по регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки;
  • наличие коррупциогенных факторов в работе комиссий налоговых органов регионального уровня после остановки регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки.
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«Несмотря на неоднократные нормативные изменения в профильное законодательство, сейчас, по утверждениям бизнеса, проблема блокирования налоговых накладных крайне острая, препятствует осуществлению текущей деятельности предприятий, оставляя при этом возможности коррупционных практик со стороны налоговиков», — отметили в НАПК.
Напомним, бизнес жалуется на постоянные налоговые изменения и нехватку времени на адаптацию. 52% экспертов оценили текущий налоговый режим в Украине как удовлетворительный, 40% считают, что он препятствовал развитию бизнеса и привлечению инвестиций, и только 8% - что он способствовал развитию их бизнеса.
Глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев очертил несколько векторов будущих налоговых изменений.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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