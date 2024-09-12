Блинкен объявил о гуманитарной и энергетической помощи для Украины более чем на $700 млн — Finance.ua

Блинкен объявил о гуманитарной и энергетической помощи для Украины более чем на $700 млн
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев в среду, 11 сентября, объявил о выделении гуманитарной и другой помощи Украине на общую сумму более 700 миллионов долларов.
Об этом он сказал на пресс-конференции совместно с главами МИД Украины и Великобритании.
Блинкен подчеркнул, что россия снова пытается атаковать украинскую энергетику, «чтобы использовать холод как оружие против украинского народа».
«Именно поэтому мы объявляем о выделении 325 миллионов долларов нового финансирования для восстановления украинской энергетики и электросетей», — анонсировал он, добавив, что в ближайшее время состоится заседание «Группы семи плюс», посвященное помощи энергетике Украины.
Госсекретарь США также объявил о гуманитарной поддержке в размере 290 миллионов долларов для предоставления базовых услуг — в частности безопасной питьевой воды, пищи и лекарств — миллионам людей в Украине и регионе, которые были вынуждены покинуть свои дома.
«И, наконец, мы объявляем о выделении 102 миллионов долларов дополнительного финансирования на гуманитарное разминирование, чтобы помочь обезвредить наземные мины и боеприпасы, которые россия оставила по всей Украине», — добавил Блинкен.
Напомним, главы дипломатических ведомств США и Британии Энтони Блинкен и Дэвид Лемми в среду вместе прибыли в Киев.
Великобритания объявила о выделении не менее 242 млн фунтов стерлингов в поддержку Украины на фоне непрерывных российских атак, а также о развертывании 484 млн долларов фискальной поддержки и поставке военного оборудования.
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