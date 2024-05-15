Блинкен назвал реформы, которые Украине придется реализовать — Finance.ua

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Блинкен назвал реформы, которые Украине придется реализовать

Казна и Политика
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Блинкен назвал реформы, которые Украине придется реализовать
Блинкен назвал реформы, которые Украине придется реализовать
Украине придется реализовать существенные реформы по развитию экономики и оборонного сектора.
Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед студентами Киевской политехники, сообщает ZN.ua.
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Блинкен подчеркнул, что и украинцы, и американцы хотят одного — стабильности.
«Во-первых, мы позаботимся о том, чтобы Вооруженные Силы Украины были стабильными, чтобы защитить страну, обеспечить постоянный мир и предотвратить агрессию в будущем», — сказал он.
Госсекретарь США отметил, что для развития оборонного сектора и экономики Украины необходимо привлечение внешних инвестиций. Однако, добавил он, для этого требуются определенные условия.
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«Спросите, чего хотят компании, чтобы работать в Украине — стабильная предсказуемая юридическая среда, прозрачность, верховенство права, эффективные антикоррупционные меры. Это все те реформы, которые придется реализовать несмотря ни на что», — заявил он.
По словам Блинкена, помимо помощи от партнеров в Украину придет и частный сектор, который будет вкладывать деньги.
Напомним, во вторник утром государственный секретарь США Энтони Блинкен на поезде прибыл в Киев. Это стало первым визитом высокопоставленного чиновника США в Украину после того, как в прошлом месяце Конгресс принял долгожданный пакет военной помощи Украине на сумму $61 млрд.
В среду, 15 мая, Блинкен объявил о выделении дополнительных двух миллиардов долларов помощи Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Дзеркало Тижня
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