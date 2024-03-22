Каждая отсроченная реформа будет стоить Украине около $400 миллионов — Минэкономики Сегодня 16:06

Каждая отсроченная реформа будет стоить Украине около $400 миллионов — Минэкономики

Украина не может откладывать реформы, предусмотренные планом для Ukraine Facility, иначе будет терять 400 млн долларов за каждую отсроченную.

Такое мнение высказал заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев в ходе презентации Мониторинга выполнения условий программы МВФ и поддержки ЕС, который подготовил консорциум RRR4U (Resilience, Reconstruction and Relief for Ukraine).

«К сожалению, часто так случалось, что Украине приходилось что-то откладывать или менять в своих обязательствах перед партнерами. Но сегодня мы говорим о мощной финансовой поддержке в рамках инициативы Ukraine Facility, поэтому возможности откладывать реформы нет. Это слишком дорого обойдется нашему бюджету, по моим подсчетам, одна реформа — минимум 400 млн долларов США», — рассказал Соболев.

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По его словам, документ включает более 150 индикаторов по 69 направлениям реформ. Выполнение реформ запланировано на период до 2027 года. План разрабатывался в полной синхронизации с ключевыми международными партнерами Украины. Учитывая это, предусмотренные индикаторы частично соответствуют уже имеющимся международным обязательствам Украины в рамках других соглашений.

«В 2024 году Министерство экономики должно выполнить 7 индикаторов, предусмотренных Планом для Ukraine Facility. Приоритетной задачей является разработка и утверждение Интегрированного национального плана по энергетике и климату», — дополнил замминистра.

Он также отметил, что не менее важная часть этого проекта — создание базы потенциальных инвестиционных проектов, их оценка и возможности для привлечения новых инвестиций международных финансовых организаций.

«Должны действовать на опережение, ведь даже частичная потеря средств, в условиях войны, смертельна для Украины», — подытожил Соболев.

Справка Fiannce.ua:

план для Ukraine Facility — это технический документ, необходимый для реализации программы финансовой поддержки Украины от Европейского Союза, рассчитанной на четыре года и достигающей 50 миллиардов евро;

Напомним, 18 марта правительство утвердило план Ukraine Facility, а уже 20 марта премьер-министр Денис Шмыгаль передал план президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен. В целом План реформ Украины охватывает 15 сфер.



Укрінформ По материалам:

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