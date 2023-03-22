Благотворительные пожертвования для пенсионеров: как сделать взнос — Finance.ua
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Благотворительные пожертвования для пенсионеров: как сделать взнос

Личные финансы
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Благотворительные пожертвования для пенсионеров: как сделать взнос
Благотворительные пожертвования для пенсионеров: как сделать взнос
Хотите увеличить размер пенсий для своих родителей, бабушек или дедушек или просто пожертвовать средства для всех украинских пенсионеров в целом? Такая опция появилась на официальном сайте Пенсионного фонда (ПФУ).
Об этом сообщает Financial Literacy Ukraine.
«Отныне в Пенсионный фонд можно перечислить благотворительное пожертвование, чтобы увеличить размер пенсии конкретного человека, или внести обезличенный взнос», — сказано в сообщении.
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При осуществлении персонализированного пожертвования 70% взноса направляется на выплату определенному человеку, а 30% — в солидарную пенсионную систему. Эти средства будут распределяться между пенсионерами с самыми низкими пенсиями.
Сумма неперсонализированного благотворительного пожертвования 100% будет направляться в солидарную систему на пенсионные выплаты.

Как сделать благотворительное пожертвование в Пенсионный фонд

Благотворительный взнос можно сделать онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.
1. Зайдите на сайт и выберите раздел «Благотворительные пожертвования» в правом углу.
2. Заполните необходимые поля:
  • если вы хотите сделать благотворительный взнос в пользу конкретного пенсионера, нужно указать сумму средств, фамилию, имя и отчество получателя, а также его регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);
  • если вы хотите сделать взнос в пользу всех пенсионеров, стоит отметить только сумму пожертвования.
3. Нажмите «Оплатить» и выберите «Оплатить онлайн». После этого необходимо ввести данные платежной карты и подтвердить платеж.
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Персонализированные благотворительные средства будут вноситься в документы для пенсионной выплаты максимум через один месяц после их поступления. После чего сразу будут выплачены пенсионеру при начислении пенсии в определенную дату.
Делать пожертвования может любой гражданин, проживающий в Украине или за рубежом.
Напомним, с 1 апреля 2023 года состоится ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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