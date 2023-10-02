Бизнес возобновил положительные оценки результатов своей деятельности — опрос предприятий в сентябре Сегодня 17:00 — Казна и Политика

Бизнес возобновил положительные оценки результатов своей деятельности — опрос предприятий в сентябре

Бизнес в сентябре положительно оценил текущие результаты своей деятельности после двух месяцев сдержанных ожиданий. Постепенное возобновление темпов производства, налаживание новых путей поставок продукции, снижение темпов роста затрат на сырье и энергию, улучшение инфляционных и курсовых ожиданий, устойчивый внутренний спрос привели к улучшению ожиданий респондентов.

Об этом пишет НБУ.

Как свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком ежемесячно, за исключением вынужденного перерыва в марте — мае 2022 года, в сентябре 2023 года ИОДА повысился до 50.1 по сравнению с 49.3 в августе, превысив нейтральный уровень (50 пунктов).

Читайте также Что НБУ планирует делать с курсом и валютными ограничениями

Предприятия промышленности улучшили оценки своих экономических результатов, учитывая постепенное возобновление темпов производства, новые пути поставок продукции и замедление инфляции: секторальный индекс в сентябре составил 50.0 по сравнению с 48.8 в августе. Респонденты сохранили положительные ожидания относительно объемов изготовленной продукции и объемов новых заказов на продукцию, а также запасов сырья и материалов. Объемы новых экспортных заказов на продукцию ожидаются на уровне предыдущего месяца. Несколько ослабли негативные оценки относительно объемов незавершенного производства, ухудшились оценки относительно остатков готовой продукции.

Читайте также Дефицит валюты растет: НБУ продал из резервов рекордный с января объем долларов

Предприятия строительства пятый месяц подряд сохранили положительные оценки результатов своей деятельности благодаря оживлению спроса на ипотечные кредиты по льготным государственным программам, бюджетному финансированию строительства и восстановлению дорог, а также сезонному фактору: секторальный индекс в сентябре составил 50.6 (в августе — 51.0). Строители несколько увереннее ожидали роста объемов строительства и были настроены на увеличение новых заказов, а также закупки сырья и материалов. Значительно усилились ожидания респондентов по поводу роста закупки и стоимости услуг подрядчиков, одновременно смягчились негативные оценки относительно их доступности.

Предприятия торговли остаются самыми оптимистичными среди других секторов: седьмой месяц они положительно оценивают результаты своей деятельности благодаря устойчивым потребительским настроениям, достаточному предложению товаров и замедлению инфляции: секторальный индекс в сентябре составил 53.3 по сравнению с 52.5 в августе. Торговые компании были настроены для дальнейшего увеличения объемов товарооборота и объемов закупки товаров для продажи. На фоне усиления прогнозов по удорожанию закупочных цен респонденты смягчили оценки роста стоимости товаров, закупленных для продажи, а также сохранили положительные оценки запасов / остатков товаров для продажи и ослабили оценки уменьшения торговой маржи.

Читайте также НБУ улучшил прогноз дефицита электроэнергии в четвертом квартале

Предприятия сферы услуг — единственные из всех секторов экономики сохранили негативные оценки своей деловой активности ввиду разрушения транспортной логистики, повышения цен на топливо и слабого спроса: секторальный индекс в сентябре составил 47.9 по сравнению с 47.3 в августе. В отличие от двух предыдущих месяцев, респонденты ожидали незначительного увеличения объема предоставляемых услуг и смягчили негативные ожидания объема новых заказов. В то же время после трех месяцев положительных ожиданий респонденты прогнозируют уменьшение объемов услуг в процессе выполнения.

Ожидания

Большинство опрошенных предприятий ожидают удорожания собственной продукции/услуг на фоне роста закупочных цен.

Оценки по занятости неоднородны. Только предприятия торговли третий месяц ожидают увеличения персонала, руководители предприятий строительства, как и в августе, не прогнозируют изменений. В то же время респонденты промышленности и сферы услуг все еще ожидают сокращения общей численности работников.

Справка Finance.ua:

ежемесячный опрос предприятий проводился с 04 по 22 сентября 2023 года. В опросе приняли участие 502 предприятия. В числе опрошенных предприятий 45.4% - компании промышленности, 28.9% - сферы услуг, 20.7% - торговли, 5.0% - строительства; 32.3% респондентов — крупные предприятия, 29.3% - средние, 38.4% - малые;

31.9% опрошенных предприятий проводят экспортные и импортные операции, 9.6% - только экспортные операции, 15.5% - только импортные операции, 43.0% - не проводят внешних экономических операций;

ежемесячный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) — инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики. Индекс рассчитывается на основе опросов украинских предприятий реального сектора экономики;

на основе ответов респондентов рассчитываются ежемесячные индексы ожиданий деловой активности — секторальные (для каждого сектора экономики) и композитный, характеризующий экономическое развитие страны за месяц. Значение индекса на уровне 50 является нейтральным. Ожидания положительные, если значение индекса превышает нейтральный уровень.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.