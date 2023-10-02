Бизнес возобновил положительные оценки результатов своей деятельности — опрос предприятий в сентябре
Бизнес в сентябре положительно оценил текущие результаты своей деятельности после двух месяцев сдержанных ожиданий. Постепенное возобновление темпов производства, налаживание новых путей поставок продукции, снижение темпов роста затрат на сырье и энергию, улучшение инфляционных и курсовых ожиданий, устойчивый внутренний спрос привели к улучшению ожиданий респондентов.
Об этом пишет НБУ.
Как свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком ежемесячно, за исключением вынужденного перерыва в марте — мае 2022 года, в сентябре 2023 года ИОДА повысился до 50.1 по сравнению с 49.3 в августе, превысив нейтральный уровень (50 пунктов).
Предприятия промышленности улучшили оценки своих экономических результатов, учитывая постепенное возобновление темпов производства, новые пути поставок продукции и замедление инфляции: секторальный индекс в сентябре составил 50.0 по сравнению с 48.8 в августе. Респонденты сохранили положительные ожидания относительно объемов изготовленной продукции и объемов новых заказов на продукцию, а также запасов сырья и материалов. Объемы новых экспортных заказов на продукцию ожидаются на уровне предыдущего месяца. Несколько ослабли негативные оценки относительно объемов незавершенного производства, ухудшились оценки относительно остатков готовой продукции.
Предприятия строительства пятый месяц подряд сохранили положительные оценки результатов своей деятельности благодаря оживлению спроса на ипотечные кредиты по льготным государственным программам, бюджетному финансированию строительства и восстановлению дорог, а также сезонному фактору: секторальный индекс в сентябре составил 50.6 (в августе — 51.0). Строители несколько увереннее ожидали роста объемов строительства и были настроены на увеличение новых заказов, а также закупки сырья и материалов. Значительно усилились ожидания респондентов по поводу роста закупки и стоимости услуг подрядчиков, одновременно смягчились негативные оценки относительно их доступности.
Предприятия торговли остаются самыми оптимистичными среди других секторов: седьмой месяц они положительно оценивают результаты своей деятельности благодаря устойчивым потребительским настроениям, достаточному предложению товаров и замедлению инфляции: секторальный индекс в сентябре составил 53.3 по сравнению с 52.5 в августе. Торговые компании были настроены для дальнейшего увеличения объемов товарооборота и объемов закупки товаров для продажи. На фоне усиления прогнозов по удорожанию закупочных цен респонденты смягчили оценки роста стоимости товаров, закупленных для продажи, а также сохранили положительные оценки запасов / остатков товаров для продажи и ослабили оценки уменьшения торговой маржи.
Предприятия сферы услуг — единственные из всех секторов экономики сохранили негативные оценки своей деловой активности ввиду разрушения транспортной логистики, повышения цен на топливо и слабого спроса: секторальный индекс в сентябре составил 47.9 по сравнению с 47.3 в августе. В отличие от двух предыдущих месяцев, респонденты ожидали незначительного увеличения объема предоставляемых услуг и смягчили негативные ожидания объема новых заказов. В то же время после трех месяцев положительных ожиданий респонденты прогнозируют уменьшение объемов услуг в процессе выполнения.
Ожидания
Большинство опрошенных предприятий ожидают удорожания собственной продукции/услуг на фоне роста закупочных цен.
Оценки по занятости неоднородны. Только предприятия торговли третий месяц ожидают увеличения персонала, руководители предприятий строительства, как и в августе, не прогнозируют изменений. В то же время респонденты промышленности и сферы услуг все еще ожидают сокращения общей численности работников.
Справка Finance.ua:
- ежемесячный опрос предприятий проводился с 04 по 22 сентября 2023 года. В опросе приняли участие 502 предприятия. В числе опрошенных предприятий 45.4% - компании промышленности, 28.9% - сферы услуг, 20.7% - торговли, 5.0% - строительства; 32.3% респондентов — крупные предприятия, 29.3% - средние, 38.4% - малые;
- 31.9% опрошенных предприятий проводят экспортные и импортные операции, 9.6% - только экспортные операции, 15.5% - только импортные операции, 43.0% - не проводят внешних экономических операций;
- ежемесячный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) — инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики. Индекс рассчитывается на основе опросов украинских предприятий реального сектора экономики;
- на основе ответов респондентов рассчитываются ежемесячные индексы ожиданий деловой активности — секторальные (для каждого сектора экономики) и композитный, характеризующий экономическое развитие страны за месяц. Значение индекса на уровне 50 является нейтральным. Ожидания положительные, если значение индекса превышает нейтральный уровень.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поделиться новостью