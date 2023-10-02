Дефицит валюты растет: НБУ продал из резервов рекордный с января объем долларов — Finance.ua

Дефицит валюты растет: НБУ продал из резервов рекордный с января объем долларов Сегодня 12:02 — Валюта

Дефицит валюты растет: НБУ продал из резервов рекордный с января объем долларов

Национальный банк Украины в сентябре 2023 года продал на межбанковском валютном рынке 2,691 млрд долларов. Это самый большой объем с января текущего года.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Итого с начала года НБУ для поддержания баланса на рынке продал 19,267 млрд долларов.

Однако эти расходы компенсируются за счет международной помощи. По данным Минфина, в сентябре Украина получила 3 ​​млрд долларов. Грантовые средства, предоставляемые на безвозвратных условиях, составляли более 40% из общего объема финансовой помощи.

Среди доноров в сентябре 2023 года:

Европейский Союз — 1,6 млрд долларов (льготное финансирование);

Соединенные Штаты Америки — 1,25 млрд долларов (грант);

Всемирный банк под гарантии Великобритании — 100 млн долларов (льготное финансирование).

Напомним, с начала войны в Украине действуют жесткие валютные ограничения и фиксированный курс гривны к доллару. Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком по курсу, близкому к официальному, — 36,9333 гривен за доллар (36,5686 гривен плюс 1%).

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Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что даже после принятия решения о переходе к большей гибкости курса НБУ и в дальнейшем будет активно участвовать в торгах на валютном рынке, покрывая структурный дефицит между спросом и предложением валюты.

«Благодаря этому курс сможет колебаться в обе стороны — не только ослабляться, но и укрепляться, реагируя на изменение именно баланса спроса и предложения на валютном рынке, а не объемы спроса и предложения как таковые», — сообщил глава НБУ.

За 2022 год НБУ продал на межбанке 24,95 млрд долларов. Этот объем является рекордным и несравнимым с предыдущими годами.

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