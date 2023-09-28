Контролируемая девальвация гривны будет полезна экономике — заместитель председателя ОП Шурма Сегодня 11:02 — Валюта

Контролируемая девальвация гривны будет полезна экономике — заместитель председателя ОП Шурма

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма считает полезной для экономики легкую контролируемую девальвацию гривны и более мягкую монетарную политику, однако отмечает, что это его личная точка зрения, а не официальная позиция государства.

Об этом сказал он в интервью «Интерфакс-Украина»

«Что касается курса, наверное, учитывая уровни инфляции, которые есть у нас и в других государствах, такая очень легкая контролируемая девальвация на незначительные проценты, наверное, будет полезна экономике», — сказал он.

Шурма объяснил, что речь идет о возможной девальвации гривны «на несколько десятков копеек, на полгривны, на гривну».

«Это будет полезно и для бюджета, и для конкурентоспособности наших экспортеров. И это будет оживлять экономическую активность», — добавил замглавы ОП.

В отношении учетной ставки он полагает, что при годовой инфляции 8,6% учетная ставка на уровне 22% была слишком высокой.

Это означало, что реальная учетная ставка у нас составляет 13%. Вы мне назовите хоть одно государство в мире, где есть положительная реальная учетная ставка? В каждой стране, практически во всех странах, инфляция выше учетной ставки. И это норма для этого периода постковидной инфляции и нормализации", — отметил Шурма.

Он добавил, что снижение Нацбанком учетной ставки в сентябре до 20% также имеет слишком консервативную политику.

Читайте также НБУ будет снижать учетную ставку: прогноз на конец года

Комментируя, по просьбе агентства, поднятый министром финансов Сергеем Марченко вопрос о том, «какую макростабильность хотим видеть», замглавы ОП подтвердил, что «есть общая дискуссия».

«Безусловно, там у каждого института свой взгляд: и на курс, и на монетарную политику, и так далее. Думаю, что в процессе дискуссии мы к чему-нибудь придем», — сказал он, напомнив, что каждый институт имеет свои полномочия.

«Стабильность — это приоритет номер один. Но что такое стабильность? Стабильность — это не означает фиксированную учетную ставку, фиксированный курс, фиксированное еще что-то. Это означает прогнозируемость, прежде всего, и ощущение того, что все будет работать», — изложил свою личную точку зрения Шурма.

Присоединяйтесь к конференции «Лига чемпионов: Быки vs Медведи. Битва инвестиционных стратегий» 30 сентября в Киеве! Получите уникальную возможность изучить инвестиционные стратегии «Медведей», зарабатывающих на спаде рынка, и «Быков», ориентирующихся на рост рынка. Узнайте о надежных инструментах пассивного дохода на фондовом рынке. Это ваша возможность сделать свои финансы лучше!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.