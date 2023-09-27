НБУ улучшил прогноз дефицита электроэнергии в четвертом квартале — Finance.ua
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НБУ улучшил прогноз дефицита электроэнергии в четвертом квартале

Энергетика
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НБУ улучшил прогноз дефицита электроэнергии в четвертом квартале
НБУ улучшил прогноз дефицита электроэнергии в четвертом квартале
Национальный банк Украины ожидает, что дефицит электроэнергии в течение четвертого квартала 2023 не будет превышать 5%. Аналогичный показатель в первом квартале после ударов России по энергетической инфраструктуре составлял, по оценке НБУ, 15%.
Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан.
НБУ ожидает менее существенного, чем в прошлом, негативного эффекта на экономическую активность от возможного дефицита электроэнергии в течение четвертого квартала и, вероятно, в начале 2024 года, отметил Шабан. «1,5−2% дефицита будет перекрываться импортом электроэнергии», — добавил он.
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В начале 2023 года Нацбанк прогнозировал более значительное влияние перебоев с энергоснабжением на экономику в течение всего года. По базовому сценарию регулятор закладывал возможный дефицит в 15−18% в четвертом квартале 2023-го и первом квартале 2024-го. Аналогичные показатели по отрицательному сценарию составляли 30−33%.
В апреле НБУ пересмотрел свою оценку, сказал Шабан. «Мы увидели, что на платежный баланс и инфляцию проблемы с электроэнергетикой повлияли не так, как ожидалось, — пояснил он. — Можно даже сказать, что на инфляцию совсем не повлияли, поскольку снижение цен на топливо и сырье смогли „придавить“ инфляцию».
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Разрушение Каховской ГЭС также не оказало значительного влияния на энергетику, хоть это и привело к снижению объемов гидрогенерации по всему каскаду Днепра, добавил Шабан. В июле сбалансированию ситуации способствовали осадки, а возникший в августе из-за жары дефицит компенсировался импортом электроэнергии, рассказал чиновник.
НБУ фиксирует рост импорта энергетического оборудования, уточнил он. «Объемы ощутимо превышают показатели прошлого года», — сказал Шабан.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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