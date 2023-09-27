Шмыгаль назвал шесть факторов, обеспечивающих стабильность энергетической отрасли — Finance.ua

Шмыгаль назвал шесть факторов, обеспечивающих стабильность энергетической отрасли Сегодня 12:14 — Энергетика

Шмыгаль назвал шесть факторов, обеспечивающих стабильность энергетической отрасли

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, стабильность энергетической системы обеспечивают ПВО, неспособность россии производить большое количество ракет, ремонты на ТЭС и ГЭС, децентрализация энергосистемы и помощь партнеров.

Об этом он сказал во время форума «Будущее украинской энергетики».

По словам премьера, стабильность энергетической отрасли обеспечивают следующие факторы:

У Украины сегодня лучшая система ПВО. «Продолжаем работать над ее развитием. До зимы она будет еще крепче, еще сильнее и эффективнее», — отметил Шмыгаль.

У россии стало меньше ракет. Способность агрессора производить их гораздо ниже, чем врагу хотелось бы.

Произведена крупная ремонтная кампания. В работе еще находится 7 атомных энергоблоков, еще на двух завершается ремонт. Как отметил Шмыгаль, энергоблоки ТЭС и гидроагрегаты ГЭС будут в работе до начала зимы. Также по состоянию на сегодняшний день уже отремонтировано более 80% магистральных сетей.

Защита энергообъектов. По словам премьера, Украина делает проекты, которые никто в мире до сих пор не делал. Продолжается работа по децентрализации энергосистемы.

Системная работа с международными партнерами. Украина получила $2,3 миллиарда на восстановление и защиту энергетики. Расширилась возможность импорта электроэнергии с ЕС более чем вдвое: с 500 МВт до 1200 МВт.

Достаточное количество энергоресурсов. Как отметил Шмыгаль, Украина впервые может пройти зиму, как обещает «Нафтогаз», за счет нашего собственного газа. В хранилищах находятся 15 млрд кубометров газа, которые станут надежной основой для прохождения отопительного сезона, — отметил премьер.

Ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что энергосистема Украины находится под комплексной защитой, и по состоянию на сегодняшний день магистральная сеть готова передавать зимние объемы нагрузки на украинскую энергосистему. Однако, по его словам, без импорта электроэнергии этот отопительный сезон будет «сложно пройти».

УНН По материалам:

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