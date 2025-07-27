Бизнес в Украине готов к сокращенной рабочей неделе, однако есть условие — Finance.ua

Бизнес в Украине готов к сокращенной рабочей неделе, однако есть условие Сегодня 14:15

Бизнес в Украине готов к сокращенной рабочей неделе, однако есть условие

Идею введения 4-дневной рабочей недели поддерживает более половины представителей бизнеса в Украине.

Об этом свидетельствует ежемесячный опрос бизнеса Торгово-промышленной палаты Украины.

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По данным опроса, 58% предпринимателей положительно относятся к такому новшеству, но при условии 10-часового рабочего дня.

В частности, мнения о введении сокращенной рабочей недели с 10-часовыми сменами по договоренности между работодателем и работником распределились следующим образом:

31% - да — положительно повлияет на производительность;

27% - скорее поддерживаю, но без уменьшения зарплаты;

16% - нейтрально — бизнес сам должен решить;

13% - скорее против — экономика требует максимальной занятости;

13% - Нет — неоценимо из-за военных и экономических реалий.

Напомним, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выразил мнение, что даже в условиях войны в Украине можно было бы ввести четырехдневную рабочую неделю, но только как добровольную инициативу.

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Он считает, что такой формат можно было бы разрешить как эксперимент. Однако принудительное введение четырехдневной недели, по его мнению, в период войны нецелесообразно.

В Госслужбе занятости отмечают , что в условиях военного положения введение четырехдневной рабочей недели в Украине не рассматривается. В настоящее время рынок труда перешел на военные рельсы.

Максимальный недельный объем рабочих часов сейчас может насчитывать до 60 вместо обычных 40 часов. Но в мирное время разговор о переходе на четырехдневную рабочую неделю возможен.

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