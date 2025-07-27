Бизнес в Украине готов к сокращенной рабочей неделе, однако есть условие — Finance.ua

Бизнес в Украине готов к сокращенной рабочей неделе, однако есть условие
Идею введения 4-дневной рабочей недели поддерживает более половины представителей бизнеса в Украине.
Об этом свидетельствует ежемесячный опрос бизнеса Торгово-промышленной палаты Украины.
По данным опроса, 58% предпринимателей положительно относятся к такому новшеству, но при условии 10-часового рабочего дня.
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В частности, мнения о введении сокращенной рабочей недели с 10-часовыми сменами по договоренности между работодателем и работником распределились следующим образом:
- 31% - да — положительно повлияет на производительность;
- 27% - скорее поддерживаю, но без уменьшения зарплаты;
- 16% - нейтрально — бизнес сам должен решить;
- 13% - скорее против — экономика требует максимальной занятости;
- 13% - Нет — неоценимо из-за военных и экономических реалий.
Напомним, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выразил мнение, что даже в условиях войны в Украине можно было бы ввести четырехдневную рабочую неделю, но только как добровольную инициативу.
Он считает, что такой формат можно было бы разрешить как эксперимент. Однако принудительное введение четырехдневной недели, по его мнению, в период войны нецелесообразно.
В Госслужбе занятости отмечают, что в условиях военного положения введение четырехдневной рабочей недели в Украине не рассматривается. В настоящее время рынок труда перешел на военные рельсы.
Максимальный недельный объем рабочих часов сейчас может насчитывать до 60 вместо обычных 40 часов. Но в мирное время разговор о переходе на четырехдневную рабочую неделю возможен.
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