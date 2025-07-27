Бизнес в Украине готов к сокращенной рабочей неделе, однако есть условие — Finance.ua
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Бизнес в Украине готов к сокращенной рабочей неделе, однако есть условие

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Бизнес в Украине готов к сокращенной рабочей неделе, однако есть условие
Бизнес в Украине готов к сокращенной рабочей неделе, однако есть условие
Идею введения 4-дневной рабочей недели поддерживает более половины представителей бизнеса в Украине.
Об этом свидетельствует ежемесячный опрос бизнеса Торгово-промышленной палаты Украины.
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По данным опроса, 58% предпринимателей положительно относятся к такому новшеству, но при условии 10-часового рабочего дня.

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В частности, мнения о введении сокращенной рабочей недели с 10-часовыми сменами по договоренности между работодателем и работником распределились следующим образом:
  • 31% - да — положительно повлияет на производительность;
  • 27% - скорее поддерживаю, но без уменьшения зарплаты;
  • 16% - нейтрально — бизнес сам должен решить;
  • 13% - скорее против — экономика требует максимальной занятости;
  • 13% - Нет — неоценимо из-за военных и экономических реалий.
Напомним, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выразил мнение, что даже в условиях войны в Украине можно было бы ввести четырехдневную рабочую неделю, но только как добровольную инициативу.
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Он считает, что такой формат можно было бы разрешить как эксперимент. Однако принудительное введение четырехдневной недели, по его мнению, в период войны нецелесообразно.
В Госслужбе занятости отмечают, что в условиях военного положения введение четырехдневной рабочей недели в Украине не рассматривается. В настоящее время рынок труда перешел на военные рельсы.
Максимальный недельный объем рабочих часов сейчас может насчитывать до 60 вместо обычных 40 часов. Но в мирное время разговор о переходе на четырехдневную рабочую неделю возможен.
По материалам:
Finance.ua
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