Несмотря на войну, отрасли, нацеленные на внутренний рынок, показывают значительную устойчивость, особенно пищевая индустрия. А зависимые от экспорта сектора (металлургия и деревообработка) остаются уязвимыми к логистическим и безопасностным рискам.

Об этом говорится в «Новом ежемесячном опросе предприятий» от ИЭИ.

Как показывает исследование, пищевая промышленность продемонстрировала самое высокое и стабильное восстановление. Металлургия и металлообработка оставались самыми слабыми, колеблясь в широких пределах, но несколько улучшаясь после начала 2024 года. Деревообработка значительно восстановилась с конца 2024 г. после предыдущей волатильности.

Загруженность мощностей уменьшилась:

работают на 100% всего 6% опрошенных предприятий;

почти на полную мощность — 59% в октябре (было 52% в сентябре и августе);

работают с загруженностью 25−49% - 8%;

работают с загруженностью до 25% - 5%;

вообще не работают — 3%.

Опрос показал, что все меньше предпринимателей увеличивают объемы производства: так процент предприятий, которые наращивали производство, уменьшился с 24,4% в сентябре до 16,5% в октябре.

Что касается планов, то процент предприятий, планирующих увеличивать объемы производства в ближайшие 3−4 месяца, уменьшился (с 42,2% до 37,5%), однако процент предприятий, ожидающих сокращения объемов производства, существенно не изменился (4,2% в сентябре и 4,3% в октябре).

Аналитики также фиксируют, что уменьшилось количество предприятий, сообщающих о росте экспорта (с 28,3% в сентябре до 15,5% в октябре). А предприятий, сообщающих о сокращении экспорта, наоборот, стало больше (с 15% в сентябре до 21% в октябре). Индекс изменений существенно снизился (с 0,19 до 0,02).

Ожидания бизнеса

Эксперты рассказали и об изменении в ожиданиях предпринимателей — в долгосрочной перспективе они несколько выросли.

В процентном распределении существенных изменений не произошло:

доля планирующих расширяться составляет 12,7% (было 11,2% в сентябре);

доля планирующих сузить составляет 2,2% (было 3,2% в сентябре).

В то же время неопределенность в долгосрочной перспективе растет: доля предприятий, не имеющих представления о своих планах на 2 года, постепенно растет третий месяц подряд и в октябре по сравнению с сентябрем увеличилась с 38,7% до 43,2%.

Что будет с ценами

Согласно опросу:

% предприятий, которые сообщают о росте цен на готовую продукцию, уменьшился (с 38,5% до 33,8%);

% предприятий, которые считают, что цены на готовую продукцию снизились, без существенных изменений (1,7% в сентябре и 1,5% в октябре). Индекс изменений цен на готовую продукцию уменьшился и составляет 0,33 (0,39 в сентябре и августе);

% предприятий, которые сообщают о росте цен, незначительным образом уменьшился (с 37,8% в сентябре до 34,3% в октябре);

% предприятий, которые считают, что цены на сырье и материалы уменьшились, также существенно не изменился (1,5% в сентябре и 2% в октябре).

Ранее мы сообщали , что в октябре 2025 года инфляция продолжила замедляться — до 10,9% в годовом исчислении. За месяц цены выросли на 0,9%.

