Бизнес ухудшил оценку результатов своей деятельности — Finance.ua

Бизнес ухудшил оценку результатов своей деятельности
Бизнес ухудшил оценку результатов своей деятельности.
Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который ежемесячно рассчитывает Национальный банк, за исключением вынужденного перерыва в марте — мае 2022 года.
«Сохранение значительных рисков безопасности, разрушение производственных мощностей отдельных предприятий, логистические ограничения экспортеров, сужение инвестиционного спроса, возобновление роста цен на горючее, а также значительный дефицит квалифицированных кадров сдерживали экономическую активность предприятий и обусловили ухудшение оценок. В октябре 2023 года ИОДА составлял 49.6 по сравнению с 50.1 в сентябре, снизившись ниже нейтрального уровня (50 пунктов)», — сообщает Нацбанк.
Большинство опрошенных предприятий ожидали удорожания собственной продукции/услуг на фоне роста цен на сырье и товары поставщиков. Оценки по занятости ухудшились. Респонденты всех видов экономической деятельности прогнозировали сокращение общей численности работников.
Предприятия торговли остаются наиболее оптимистичными среди других секторов.
Восьмой месяц подряд они положительно оценивают результаты своей деятельности благодаря устоявшемуся внутреннему спросу в условиях стабильного функционирования энергосистемы и достаточному предложению товаров: секторальный индекс в октябре составил 53.0 по сравнению с 53.3 в сентябре.
Торговые компании ожидали дальнейшего увеличения объемов товарооборота и объемов закупки товаров для продажи и улучшили оценки запасов / остатков этих товаров.
На фоне усиления прогнозов по удорожанию закупочных цен респонденты ожидали более высоких темпов роста стоимости товаров, закупленных для продажи, а также были настроены на дальнейшее уменьшение торговой маржи.
Предприятия промышленности второй месяц подряд не прогнозируют изменения своей деловой активности, несмотря на оптимизацию производственных/логистических цепей и замедление инфляции. Секторальный индекс в октябре не изменился по сравнению с сентябрем и составил 50.0.
Респонденты по-прежнему были положительно настроены относительно объемов изготовленной продукции, новых заказов на продукцию, а также запасов сырья и материалов, в то время как ожидали уменьшения объемов новых экспортных заказов на продукцию.
Ослабились негативные оценки объемов незавершенного производства, оценки относительно остатков готовой продукции остаются пессимистичными.
Предприятия строительства после пяти месяцев оптимистичных оценок в октябре ожидали ухудшения результатов своей деятельности в результате сезонного сокращения экономической активности, сужения инвестиционного спроса и нехватки квалифицированных кадров. Секторальный индекс составил 44.8 (в сентябре — 50.6).
Респонденты впервые с мая текущего года ожидали уменьшения объема строительства, новых заказов, объема закупки сырья и материалов, а также ослабили положительные ожидания роста закупки услуг подрядчиков и стоимости их услуг.
Строители прогнозировали существенное снижение темпов удорожания как собственной продукции (услуг), так и закупочных цен, кроме того, усилили негативные оценки доступности подрядчиков.
Предприятия сферы услуг в октябре в очередной раз предоставили негативные оценки своей деловой активности, учитывая дальнейшее удорожание горючего, проблемы с логистикой и слабый спрос. Секторальный индекс составил 47.2 по сравнению с 47.9 в сентябре.
Респонденты сохранили негативные ожидания относительно объема новых заказов и объема услуг в процессе выполнения. Также в отличие от предыдущего месяца они прогнозировали уменьшение объема предоставленных услуг.
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