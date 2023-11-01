Бизнес ухудшил оценку результатов своей деятельности — Finance.ua

Бизнес ухудшил оценку результатов своей деятельности Сегодня 16:04

Бизнес ухудшил оценку результатов своей деятельности

Бизнес ухудшил оценку результатов своей деятельности.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который ежемесячно рассчитывает Национальный банк, за исключением вынужденного перерыва в марте — мае 2022 года.

«Сохранение значительных рисков безопасности, разрушение производственных мощностей отдельных предприятий, логистические ограничения экспортеров, сужение инвестиционного спроса, возобновление роста цен на горючее, а также значительный дефицит квалифицированных кадров сдерживали экономическую активность предприятий и обусловили ухудшение оценок. В октябре 2023 года ИОДА составлял 49.6 по сравнению с 50.1 в сентябре, снизившись ниже нейтрального уровня (50 пунктов)», — сообщает Нацбанк.

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Большинство опрошенных предприятий ожидали удорожания собственной продукции/услуг на фоне роста цен на сырье и товары поставщиков. Оценки по занятости ухудшились. Респонденты всех видов экономической деятельности прогнозировали сокращение общей численности работников.

Инфографика: НБУ

Предприятия торговли остаются наиболее оптимистичными среди других секторов.

Восьмой месяц подряд они положительно оценивают результаты своей деятельности благодаря устоявшемуся внутреннему спросу в условиях стабильного функционирования энергосистемы и достаточному предложению товаров: секторальный индекс в октябре составил 53.0 по сравнению с 53.3 в сентябре.

Торговые компании ожидали дальнейшего увеличения объемов товарооборота и объемов закупки товаров для продажи и улучшили оценки запасов / остатков этих товаров.

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На фоне усиления прогнозов по удорожанию закупочных цен респонденты ожидали более высоких темпов роста стоимости товаров, закупленных для продажи, а также были настроены на дальнейшее уменьшение торговой маржи.

Предприятия промышленности второй месяц подряд не прогнозируют изменения своей деловой активности, несмотря на оптимизацию производственных/логистических цепей и замедление инфляции. Секторальный индекс в октябре не изменился по сравнению с сентябрем и составил 50.0.

Респонденты по-прежнему были положительно настроены относительно объемов изготовленной продукции, новых заказов на продукцию, а также запасов сырья и материалов, в то время как ожидали уменьшения объемов новых экспортных заказов на продукцию.

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Ослабились негативные оценки объемов незавершенного производства, оценки относительно остатков готовой продукции остаются пессимистичными.

Предприятия строительства после пяти месяцев оптимистичных оценок в октябре ожидали ухудшения результатов своей деятельности в результате сезонного сокращения экономической активности, сужения инвестиционного спроса и нехватки квалифицированных кадров. Секторальный индекс составил 44.8 (в сентябре — 50.6).

Респонденты впервые с мая текущего года ожидали уменьшения объема строительства, новых заказов, объема закупки сырья и материалов, а также ослабили положительные ожидания роста закупки услуг подрядчиков и стоимости их услуг.

Строители прогнозировали существенное снижение темпов удорожания как собственной продукции (услуг), так и закупочных цен, кроме того, усилили негативные оценки доступности подрядчиков.

Предприятия сферы услуг в октябре в очередной раз предоставили негативные оценки своей деловой активности, учитывая дальнейшее удорожание горючего, проблемы с логистикой и слабый спрос. Секторальный индекс составил 47.2 по сравнению с 47.9 в сентябре.

Респонденты сохранили негативные ожидания относительно объема новых заказов и объема услуг в процессе выполнения. Также в отличие от предыдущего месяца они прогнозировали уменьшение объема предоставленных услуг.

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