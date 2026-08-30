Мировая экономика превысит $150 трлн: кто будет среди лидеров в 2030 году Сегодня 21:10

Доллары, Фото: magnific

Ожидается, что к 2030 году мировая экономика превысит 150 триллионов долларов, причем значительную часть роста обеспечат развивающиеся страны Азии.

Соответствующую инфографику на основе данных Международного валютного фонда создал Visual Capitalist.

В каких странах будет самая мощная экономика

Крупнейшие национальные экономики в 2030 году останутся такими же, как и в 2026-м.

Предполагается, что США будут лидировать с ВВП в 37,7 триллиона долларов, за ними последует Китай с ВВП в 26 триллионов долларов.

Германия с большим отрывом будет занимать третье место — ее показатель составит 6,2 триллиона долларов.

Ожидается, что эти три экономики увеличат объем производимой продукции более чем на 10 триллионов долларов. в период с 2026 по 2030 год, причем лидером по темпам роста будет Китай.

Крупнейшие экономики в 2030 году, Инфографика: Visual Capitalist

Борьба за третье место будет очень ожесточенной. Ожидается, что ВВП Индии составит 6,173 триллиона долларов. Таким образом, страна будет буквально дышать в спину «локомотива Европы».

Какую роль в мировой экономике будет играть Азия

В целом к ​​2030 году страны Азии и Ближнего Востока будут производить экономическую продукцию на 55,7 триллиона долл., что составит более трети мировой экономики.

Япония будет следующей по размеру экономикой региона после Китая и Индии — ее ВВП составит 5 триллионов долларов. За ней последуют Южная Корея (2,3 триллиона долл.) и Индонезия (2,1 триллиона долл.).

Японская экономика, длительно находящаяся в состоянии стагнации, в последние десятилетия демонстрирует слабые темпы роста. Когда-то вторая по величине экономика мира, Япония уступила Китай в 2010 году, а Германии — в 2024 году.

Какова будет экономика Европы

Ожидается, что экономика Европы в объеме 37 триллионов долларов. в 2030 году станет одной из самых сбалансированных в мире по распределению между странами. Для сравнения, в Южной Америке на Бразилию приходится более половины экономики континента.

Предполагается, что совокупный номинальный ВВП стран-членов Европейского Союза будет составлять 26,5 триллиона долларов. Лидерами будут Германия, Франция и Италия.

В то же время Великобритания будет оставаться самой большой экономикой континента за пределами ЕС. После нее будет россия. Последняя относится к немногим крупным экономикам, для которых прогнозируется сокращение в период с 2026 по 2030 год.

УНІАН По материалам:

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