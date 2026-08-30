Мировая экономика превысит $150 трлн: кто будет среди лидеров в 2030 году
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Ожидается, что к 2030 году мировая экономика превысит 150 триллионов долларов, причем значительную часть роста обеспечат развивающиеся страны Азии.
Соответствующую инфографику на основе данных Международного валютного фонда создал Visual Capitalist.
В каких странах будет самая мощная экономика
Крупнейшие национальные экономики в 2030 году останутся такими же, как и в 2026-м.
Предполагается, что США будут лидировать с ВВП в 37,7 триллиона долларов, за ними последует Китай с ВВП в 26 триллионов долларов.
Германия с большим отрывом будет занимать третье место — ее показатель составит 6,2 триллиона долларов.
Ожидается, что эти три экономики увеличат объем производимой продукции более чем на 10 триллионов долларов. в период с 2026 по 2030 год, причем лидером по темпам роста будет Китай.
Борьба за третье место будет очень ожесточенной. Ожидается, что ВВП Индии составит 6,173 триллиона долларов. Таким образом, страна будет буквально дышать в спину «локомотива Европы».
Какую роль в мировой экономике будет играть Азия
В целом к 2030 году страны Азии и Ближнего Востока будут производить экономическую продукцию на 55,7 триллиона долл., что составит более трети мировой экономики.
Япония будет следующей по размеру экономикой региона после Китая и Индии — ее ВВП составит 5 триллионов долларов. За ней последуют Южная Корея (2,3 триллиона долл.) и Индонезия (2,1 триллиона долл.).
Японская экономика, длительно находящаяся в состоянии стагнации, в последние десятилетия демонстрирует слабые темпы роста. Когда-то вторая по величине экономика мира, Япония уступила Китай в 2010 году, а Германии — в 2024 году.
Какова будет экономика Европы
Ожидается, что экономика Европы в объеме 37 триллионов долларов. в 2030 году станет одной из самых сбалансированных в мире по распределению между странами. Для сравнения, в Южной Америке на Бразилию приходится более половины экономики континента.
Предполагается, что совокупный номинальный ВВП стран-членов Европейского Союза будет составлять 26,5 триллиона долларов. Лидерами будут Германия, Франция и Италия.
В то же время Великобритания будет оставаться самой большой экономикой континента за пределами ЕС. После нее будет россия. Последняя относится к немногим крупным экономикам, для которых прогнозируется сокращение в период с 2026 по 2030 год.