Как будут расти цены в Украине в следующем году: прогноз бизнеса — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как будут расти цены в Украине в следующем году: прогноз бизнеса

Личные финансы
64
Как будут расти цены в Украине в следующем году: прогноз бизнеса
Как будут расти цены в Украине в следующем году: прогноз бизнеса
Руководители украинских предприятий ожидают роста потребителей в следующие 12 месяцев на уровне 14,8%. Улучшение инфляционных ожиданий идет четвертый квартал подряд.
Об этом свидетельствует отчет «Деловые ожидания предприятий Украины» от Национального банка за III квартал 2023 года.
При этом II квартале 2023 года бизнес ожидал инфляцию 15,7%, в I квартале — 20,7%, в IV квартале 2022 года 23,3%.
Как будут расти цены в Украине в следующем году: прогноз бизнеса
По данным опроса, военные действия — основной фактор, который и дальше будет влиять на рост цен.
Как будут расти цены в Украине в следующем году: прогноз бизнеса
Квартальный опрос проводился с 31 июля по 29 августа 2023 года. В опросе приняли участие 652 предприятия из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Крыма, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.