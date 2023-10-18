Как будут расти цены в Украине в следующем году: прогноз бизнеса — Finance.ua

Как будут расти цены в Украине в следующем году: прогноз бизнеса Сегодня 21:03 — Личные финансы

Как будут расти цены в Украине в следующем году: прогноз бизнеса

Руководители украинских предприятий ожидают роста потребителей в следующие 12 месяцев на уровне 14,8%. Улучшение инфляционных ожиданий идет четвертый квартал подряд.

Об этом свидетельствует отчет «Деловые ожидания предприятий Украины» от Национального банка за III квартал 2023 года.

При этом II квартале 2023 года бизнес ожидал инфляцию 15,7%, в I квартале — 20,7%, в IV квартале 2022 года 23,3%.

По данным опроса, военные действия — основной фактор, который и дальше будет влиять на рост цен.

Квартальный опрос проводился с 31 июля по 29 августа 2023 года. В опросе приняли участие 652 предприятия из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Крыма, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

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