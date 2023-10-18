Повышение зарплат и увольнение работников: планы бизнеса на ближайшие 12 месяцев — Finance.ua
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Повышение зарплат и увольнение работников: планы бизнеса на ближайшие 12 месяцев

Личные финансы
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Повышение зарплат и увольнение работников: планы бизнеса на ближайшие 12 месяцев
Повышение зарплат и увольнение работников: планы бизнеса на ближайшие 12 месяцев
Руководители украинских предприятий в ближайшие 12 месяцев вынуждены будут поднять зарплаты. Однако количество работников может сократиться.
Об этом свидетельствует отчет «Деловые ожидания предприятий Украины» от Национального банка за III квартал 2023 года.

Зарплаты

Респонденты ожидают роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника. Баланс ответов — 47,2% (во ІІ квартале 2023 года — 44,6%).
Повышение зарплат и увольнение работников: планы бизнеса на ближайшие 12 месяцев
Самые высокие ожидания:
  • по видам экономической деятельности — у предприятий перерабатывающей промышленности;
  • по размеру — у средних предприятий;
  • по направлению деятельности — у предприятий, которые проводят экспортные и импортные операции.
Повышение зарплат и увольнение работников: планы бизнеса на ближайшие 12 месяцев

Занятость

Усилились негативные оценки респондентов в отношении изменения количества работников на их предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов — «минус» 7,0% (во ІІ квартале 2023 года — «минус» 3,8%).
Повышение зарплат и увольнение работников: планы бизнеса на ближайшие 12 месяцев
Только респонденты предприятий торговли ожидают увеличения численности работников.
Повышение зарплат и увольнение работников: планы бизнеса на ближайшие 12 месяцев
Квартальный опрос проводился с 31 июля по 29 августа 2023 года. В опросе приняли участие 652 предприятия из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Крыма, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.
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По материалам:
РБК-Україна
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