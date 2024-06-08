Бизнес ухудшил оценки результатов своей деятельности в мае — Finance.ua
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Бизнес ухудшил оценки результатов своей деятельности в мае

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Бизнес ухудшил оценки результатов своей деятельности в мае
Бизнес ухудшил оценки результатов своей деятельности в мае
После двух месяцев позитивных настроений подряд в мае бизнес ухудшил оценку результатов своей деятельности.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины со ссылкой на индекс ожиданий деловой активности (ИОДА).
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Согласно сообщению, в мае 2024 года ИОДА снизился до 48.0 с 52.3 в апреле.

Что повлияло на настроения предприятий:

  • усиление интенсивности боевых действий и обстрелов инфраструктурных объектов;
  • дефицит электроэнергии;
  • рост производственных затрат из-за высоких цен на горючее и удорожание логистики;
  • слабый инвестиционный спрос;
  • ухудшение курсовых ожиданий;
  • значительный дефицит квалифицированных кадров;
  • неопределенность относительно дальнейшего протекания боевых действий и условий мобилизации сотрудников.
В НБУ отмечают, что предприятия промышленности ухудшили оценки по результатам своей деятельности на ближайшую перспективу под влиянием высоких рисков безопасности, удорожания производственных затрат и дефицита электроэнергии: секторальный индекс в мае составил 48.8 (в апреле — 51.7).
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Также предприятия торговли ухудшили свои ожидания на фоне удорожания импорта, высоких цен на горючее и снижения спроса: секторальный индекс — 47.7 (в апреле — 51.8).
«Предприятия строительства пессимистично оценили свои экономические результаты, несмотря на благоприятные погодные условия и устойчивый внутренний спрос: секторальный индекс — 49.8 (в апреле — 53.4)», — говорится в сообщении.
Предприятия сферы услуг наиболее сдержанно оценили результаты своей деятельности и ухудшили ожидания экономических перспектив, учитывая нехватку квалифицированных кадров, увеличение логистических затрат и слабый спрос: секторальный индекс снизился до 47.2 (в апреле — 53.1).
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Большинство опрошенных респондентов ожидают замедления темпов роста цен/тарифов на собственную продукцию/услуги.
«Ситуация на рынке труда остается непростой. Только респонденты строительства ожидали незначительного увеличения общей численности работников. Руководители других секторов ухудшили свои оценки и ожидали дальнейшего сокращения персонала, больше всего — в сфере услуг», — сообщили в НБУ.
По материалам:
Finance.ua
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