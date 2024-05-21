В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия — Finance.ua

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия Сегодня 19:15

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Нехватка водителей частных маршруток значительная и ставит под угрозу работу многих транспортных предприятий, которые занимаются перевозкой пассажиров в Киеве и Киевской области. Также довольно ощутимый дефицит водителей общественного транспорта в столице. Ориентировочно, более полутысячи водителей «Киевпасстранса» были мобилизованы.

Об этом сообщили глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко и спикер КП «Киевпасстранс» Олег Грищак в комментарии УНН

«У нас есть определенный дефицит водителей, существенный. Можно сказать, что где-то полтысячи, даже больше водителей у нас были мобилизованы, поэтому, собственно, российская агрессия — это первая главная причина дефицита водителей в нашем предприятии. Сейчас мы решаем этот вопрос тем, что мы предоставляем бронь водителям. Был период, когда с этим были определенные сложности не по нашей вине.

Он отметил, что дефицит достаточно ощутим для «Киевпасстранса».

«Есть постоянная потребность в специалистах разного плана — водителях, специалистах по ремонту подвижного состава, электриках, слесарях, фрезеровщиках», — сказал Грищак.

На вопрос, в каком общественном транспорте больше всего не хватает людей, Грищак ответил, что на автобусных маршрутах, поскольку в трамваях и троллейбусах большинство водителей — женщины.

Кроме того, он прокомментировал дискуссию общественной организации «Vision Zero» о приобщении к профессии водителей общественного транспорта водителей с 18 лет.

«По этому поводу могу сказать только одно, что есть определенное законодательство и определенные требования к квалификации водителя. Например, если мы говорим о водителе автобуса, то нужно понимать, что для того чтобы управлять пассажирским автобусом, перевозить людей, нужно иметь 2 года водительского стажа. 18-летний водитель, только что получивший водительское удостоверение, не сможет иметь 2 года опыта. Привлечение молодежи с 18 лет — это предложение хорошее, но немного дилетантское, потому что люди, которые подают такие предложения, не совсем понимают, как происходит обучение водителей», — сказал Грищак.

Он отметил, что «Киевпасстранс» приветствует любое законодательное изменение, которое будет идти на пользу привлечению специалиста к работе, в том числе на их предприятии.

Глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко сообщил, что последние 5 лет у перевозчиков Киева и Киевской области был дефицит водителей.

«В 2022 году с началом (полномасштабной. — Ред.) военной агрессии российской федерации эта проблема стала еще сложнее. А в 2024 году в связи с мобилизацией, нехватка водителей настолько сложная, что ставит под угрозу работу многих транспортных предприятий, которые занимаются перевозкой пассажиров в Киеве и Киевской области. Поэтому, если власти не помогут обеспечить перевозчикам бронирование водителей, последствия будут очень негативными для сферы перевозок», — рассказал Моисеенко.

УНН По материалам:

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