«Кадровый голод»: какие специалисты в дефиците на рынке труда — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Кадровый голод»: какие специалисты в дефиците на рынке труда

Личные финансы
53
«Кадровый голод»: какие специалисты в дефиците на рынке труда
«Кадровый голод»: какие специалисты в дефиците на рынке труда, Фото: expres.online
Сегодня в Украине наблюдается «кадровый голод» в некоторых сферах. Дефицит есть среди таких профессий, как швеи, электромонтеры, слесари-сантехники, токари.
Об этом рассказала и.о. директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник в интверью РБК-Украина.
Читайте также
Она сообщает, что на сегодня размещено 2 тысячи предложений для швей, однако в Центры занятости за поиском работы в этой сфере обратились всего тысяча человек.
«Критически не хватает специалистов под заявленную потребность: швей, электромонтеров, слесарей-сантехников, токарей», — констатировала Мельник.
Специалист уточнила, что больше всего на Едином портале представлены следующие вакансии:
  • продавец — 17 тысяч вакансий;
  • водитель — 9 тысяч вакансий;
  • бухгалтер — 7 тысяч вакансий;
  • повар — 5 тысяч вакансий.
Читайте также
Напомним, сейчас самые большие трудности в трудоустройстве в Украине возникают у специалистов, в сфере которых была проведена компьютеризация. По словам Елены Мельник, это связано с прогрессом. К примеру, операторы компьютерного набора, администраторы или бухгалтеры ручного счета.

Справка Finance.ua:

  • средняя заработная плата в Украине ежемесячно растет и сейчас она составляет 20 000 грн;
  • в 2023 году 28% ветеранов заявляли, что не имеют работы. За год уровень нетрудоустроенных среди защитников вырос почти на 3%.
  • во время действия военного положения максимальный размер пособия по безработице не может превышать размера минимальной заработной платы. С 1 января 2024 года это 7100 грн.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.