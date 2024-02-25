«Кадровый голод»: какие специалисты в дефиците на рынке труда — Finance.ua

«Кадровый голод»: какие специалисты в дефиците на рынке труда
Сегодня в Украине наблюдается «кадровый голод» в некоторых сферах. Дефицит есть среди таких профессий, как швеи, электромонтеры, слесари-сантехники, токари.
Об этом рассказала и.о. директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник в интверью РБК-Украина.
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Она сообщает, что на сегодня размещено 2 тысячи предложений для швей, однако в Центры занятости за поиском работы в этой сфере обратились всего тысяча человек.
«Критически не хватает специалистов под заявленную потребность: швей, электромонтеров, слесарей-сантехников, токарей», — констатировала Мельник.
Специалист уточнила, что больше всего на Едином портале представлены следующие вакансии:
- продавец — 17 тысяч вакансий;
- водитель — 9 тысяч вакансий;
- бухгалтер — 7 тысяч вакансий;
- повар — 5 тысяч вакансий.
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Напомним, сейчас самые большие трудности в трудоустройстве в Украине возникают у специалистов, в сфере которых была проведена компьютеризация. По словам Елены Мельник, это связано с прогрессом. К примеру, операторы компьютерного набора, администраторы или бухгалтеры ручного счета.
Справка Finance.ua:
- средняя заработная плата в Украине ежемесячно растет и сейчас она составляет 20 000 грн;
- в 2023 году 28% ветеранов заявляли, что не имеют работы. За год уровень нетрудоустроенных среди защитников вырос почти на 3%.
- во время действия военного положения максимальный размер пособия по безработице не может превышать размера минимальной заработной платы. С 1 января 2024 года это 7100 грн.
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