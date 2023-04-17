Что такое труд домашних работников — законопроект Сегодня 19:13 — Казна и Политика

Что такое труд домашних работников — законопроект

Верховная Рада Украины 10 апреля 2023 года приняла за основу проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о регулировании труда домашних работников» (законопроект № 5695 от 23 июня 2021; далее — законопроект № 5695). Об этом пишет Кадровик.

Сейчас законопроект № 5695 готовится на второе чтение. Предлагаем рассмотреть основные его нормы.

Законопроект № 5695 разработан с целью урегулирования вопроса занятости и официального трудоустройства домашних работников, обеспечения их социальной защиты, а также снижения уровня незадекларированного труда.

Законопроект № 5695 предусматривает дополнение Кодекса законов о труде Украины (далее — КЗоТ) новой главой XI-А «Регулирование труда домашних работников», состоящего из шести новых статей (1732-1737), которыми определяются понятия домашнего труда и домашних работников, закрепляется правовой статус домашних работников и особенности его правового регулирования, определяются обязательные условия трудового договора с домашними работниками.

Домашний работник — это физическое лицо, занимающееся домашним трудом в рамках трудовых отношений с работодателем.

Домашний труд — это работа, выполняемая на условиях трудового договора (контракта) с целью обслуживания домохозяйства.

Работодателем домашнего работника считается физическое лицо, являющееся одним из членов домохозяйства.

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Статья 1733 КЗоТ предусматривает, что домашние работники пользуются всеми трудовыми правами и гарантиями, предусмотренными законодательством о труде, включая безопасные и здоровые условия труда.

Особенностью заключения трудового договора с домашними работниками является то, что он заключается только в письменной форме. Вопрос о необходимости ведения первичной учетной документации и трудовой книжки домашнего работника стороны решают самостоятельно.

Домашний работник допускается к работе только после осуществления работодателем уведомления центрального органа исполнительной власти по вопросам обеспечения формирования и реализации государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование о принятии домашнего работника на работу.

Не допускается принятие на работу домашними работниками лиц моложе 16 лет.

Также этой статьей закреплены гарантии использования труда домашних работников при сверхурочных работах и предусмотрены гарантии домашних работников при привлечении к дежурству и при сопровождении членов домашнего хозяйства на их отдыхе.

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В статье 1736 КЗоТ определены особенности прекращения трудового договора (контракта) с домашними работниками. Например, домашний работник имеет право немедленно расторгнуть в одностороннем порядке трудовой договор (контракт) с работодателем в случае совершения к нему членами домохозяйства умышленных действий, посягающих на честь, достоинство или неприкосновенность личной жизни домашнего работника.

О факте и основаниях прекращения трудового договора (контракта) с домашним работником работодатель письменно уведомляет центральный орган исполнительной власти по вопросам обеспечения формирования и реализации государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в течение трех дней со дня увольнения домашнего работника.

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