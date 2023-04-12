На одно рабочее место в Украине претендуют 5 кандидатов - исследование — Finance.ua
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На одно рабочее место в Украине претендуют 5 кандидатов - исследование

Личные финансы
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На одно рабочее место в Украине претендуют 5 кандидатов - исследование
На одно рабочее место в Украине претендуют 5 кандидатов - исследование
Ассоциация ритейлеров Украины и онлайн-платформа по поиску работы в Украине robota.ua представили исследование о том, как изменились спрос и предложение на рынке труда за почти год войны.

Изменения на рынке труда в Украине за год войны

В довоенный период (с начала до 23 февраля 2022 года) наблюдалась уверенность игроков рынка в дальнейшем развитии.
Рынок двигался вперед, и количество вакансий и резюме на них находилось в здоровом балансе. Среднее количество кандидатов на одну вакансию колебалось в пределах 1,3-1,6, то есть почти каждый, кто искал работу, мог ее получить.
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После начала полномасштабного вторжения количество вакансий во всех областях отечественной экономики сократилось до 7% от довоенного уровня. В то же время количество претендентов на одно место подскочило в десять раз и составило в среднем 14,4.
Инфографика: rau.ua
Инфографика: rau.ua

Количество кандидатов на одну вакансию

В начале апреля конкуренция среди желающих найти работу увеличилась до максимального уровня — 24,3 претендента на одно место.
Хотя именно в апреле 2022-го рекрутеры зафиксировали продолжающийся до сих пор тренд на возобновление рынка труда в Украине.
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Так, по состоянию на 1 марта 2023 уже восстановилось 59% рынка вакансий. Соответственно, только в конце апреля количество претендентов снизилось до 12,6 на место. Соответственно, летом 2022-го на одну вакансию претендовало около 8 кандидатов, а уже в январе 2023 года — только 5,2. То есть только в три раза больше, чем в мирное время.
Инфографика: rau.ua
Инфографика: rau.ua
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По материалам:
Finance.ua
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