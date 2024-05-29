Какие предприятия стали крупнейшими работодателями в регионах — Finance.ua

Какие предприятия стали крупнейшими работодателями в регионах Сегодня 10:07 — Личные финансы

Какие предприятия стали крупнейшими работодателями в регионах

Большинство компаний уменьшили штат с начала полномасштабной войны, в то же время есть и те, кто увеличил количество сотрудников почти вдвое.

Об этом свидетельствует рейтинг работодателей Опендатабот.

«9 компаний из рейтинга попали в Индекс Опендатабот как крупнейшие по обороту бизнесы с безупречной деловой репутацией. Большинство компаний уменьшили штат с начала полномасштабной, в то же время есть и те, кто увеличил количество сотрудников почти вдвое», — сказано в сообщении.

Киев

В столице крупнейшим работодателем стала Укрзализныця, которая имела в 2023 году более 187 тысяч работников.

Даже несмотря на то, что с начала полномасштабного вторжения компания сократила количество своих работников почти на 11%, в Укрзализныце все еще трудоустроено наибольшее количество украинцев.

Днепр

На Днепропетровщине крупнейшим работодателем стал АТБ-Маркет — 44 094 сотрудника.

Из-за оккупации территорий, на которых работали магазины, миграции населения, оптимизации процессов в компании и других факторов АТБ сократило количество работников на 4,7 тысячи или на 10% с начала 2022 года. Несмотря на это, АТБ остается одним из крупнейших работодателей не только Днепропетровщины, но и Украины в целом.

Киевская область

Сеть супермаркетов «Фора» стала лидером в Киевской области: сейчас в компании работает 8,8 тысяч сотрудников.

С самого начала полномасштабного вторжения компания имела незначительную кадровую оптимизацию.

Винница

В Винницкой области топовой компанией по количеству сотрудников стала «Винницкая птицефабрика» — 6,3 тысячи работников.

Донецк

Компания «ШУ «Покровское» стала лидером в Донецкой области. Предприятие — одно из немногих, кому удалось после начала полномасштабного вторжения сохранить количество сотрудников.

В 2023 году в компании работало более 5,8 тысячи работников. В Метинвесте, в группу предприятий которой входит «Покровское», отмечают, что прилагают много усилий по мотивации команды, ведь их сотрудники работают в зоне, приближенной к боевым действиям.

Луцк

На Волыни лидером стал ООО «Вест петрол маркет» с 5,6 тысяч сотрудников.

Запорожье

В Запорожской области самым крупным работодателем стало АО «Мотор Сич» с 14,5 тысячами рабочих.

Полтава

В Полтавской области лидирует ООО «Выгодная покупка» (сеть магазинов Аврора). Компания имеет около 12 тысяч сотрудников. Стоит отметить, что компания с начала полномасштабной войны смогла увеличить свой штат почти вдвое.

Львов

ООО «Окко-Драйв» — крупнейший работодатель на Львовщине. В компании работают 6,4 тысяч сотрудников.

Тернополь

Крупнейшим работодателем в Тернопольской области стал завод кабельных сетей ООО «СЭ Борднетце — Украина». Компания имеет 4 тысяч работников.

Николаев

Аграрная компания «Нибулон» стала лидером в Николаевской области — 3,7 тысячи работников в прошлом году.

Житомир

В Житомирской области лидирует ЧП «Укрпалетсистем» (Сеть АЗК UPG) — 3,3 тысячи персонала.

Закарпатье

Завод «Флэкстроникс ООО» стал крупнейшим по количеству работников на Закарпатье. Там работает немногим более 3 тысяч работников.

Компании, которые обеспечивают электроэнергией население и промышленность, также стали крупнейшими работодателями ряда областей Украины: в Черкасской (ПАО «Черкассыоблэнерго»), Сумской (АО «Сумыоблэнерго»), Ивано-Франковской (АО «Прикарпатьеоблэнерго»), Хмельницкой (АО «Хмельницкоблэнерго»), Черниговской (АО «Черниговоблэнерго»), Кировоградской (ЧАО «Кировоградоблэнерго»), Харьковской (АО «Харьковоблэнерго»), Херсонской (АО «Херсоноблэнерго») и Одесской (АО «ДТЭК Одесские электросети») областях.

Ровно и Черновцы

Наименьшее количество сотрудников среди других регионов, однако наибольшее в своей области имеют: ЧАО «Ровноазот» в Ровенской области — 1,8 тысячи работников и ООО «Рома» в Черновицкой — 959 сотрудников.

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