Бизнес третий месяц подряд положительно оценивает свои перспективы — Finance.ua

Бизнес третий месяц подряд положительно оценивает свои перспективы Сегодня 14:01 — Фондовый рынок

Бизнес третий месяц подряд положительно оценивает свои перспективы

Бизнес, адаптировавшись к сложным условиям полномасштабной войны, третий месяц положительно оценил текущие результаты своей деятельности.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком ежемесячно.

В июне 2023 года ИОДА остался выше нейтрального уровня (50 пунктов), повысившись до 50.8 по сравнению с 50.5 в мае.

Снижение темпов роста затрат на сырье и энергию, постепенное налаживание производственных и логистических цепей, улучшение инфляционных и курсовых ожиданий, оживление внутреннего спроса привели к положительным ожиданиям респондентов.

Предприятия строительства предоставили наиболее оптимистичные оценки результатов своей деятельности благодаря благоприятным погодным условиям, потребности в расширении западной логистики, строительстве и восстановлении дорог: секторальный индекс в июне составил 58.6 (в мае — 51.3).

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Строители существенно усилили ожидания роста объемов строительства, новых заказов, закупки сырья и материалов, сохранили умеренно высокие ожидания роста закупки услуг подрядчиков и снизили до нейтрального уровня ожидания относительно их доступности.

Предприятия торговли четвертый раз подряд положительно оценили результаты своей деятельности благодаря устойчивым потребительским настроениям, увеличению предложения товаров и замедлению темпов инфляции: секторальный индекс в июне составил 52.5 по сравнению с 52.7 в мае.

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Респонденты ожидали увеличения объемов товарооборота и объемов закупки товаров для продажи. Как и в предыдущем месяце, они были настроены на более медленное подорожание товаров, закупленных для продажи, ослабили свои оценки роста закупочных цен и сохранили ожидания по снижению торговой маржи.

Предприятия промышленности улучшили оценки своих экономических результатов благодаря снижению темпов роста затрат на сырье и энергию, восстановлению производственных и логистических цепей, замедлению темпов инфляции: секторальный индекс в июне составил 51.0 по сравнению с 50.4 в мае.

Респонденты продолжали ожидать роста объемов производимой продукции и объемов новых заказов.

В то же время, в отличие от предыдущего месяца, они ожидали уменьшения объемов новых экспортных заказов на продукцию и несколько ослабили негативные оценки объемов незавершенного производства (невыполненных заказов).

Предприятия сферы услуг второй месяц подряд единственные среди секторов сохранили негативные оценки своих экономических перспектив, учитывая низкую платежеспособность населения, слабый спрос и проблемы с логистикой: секторальный индекс составил 48.9, не изменившись с мая.

Респонденты были негативно настроены по поводу объемов новых заказов, в то же время третий месяц подряд ожидали роста объема предоставленных услуг и услуг в процессе выполнения.

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Несмотря на смягчение прогнозов части респондентов, сохранились высокие ожидания роста закупочных цен, а также цен/тарифов на собственную продукцию/услуги.

Оценки по занятости были неоднородными. Респонденты строительства и сферы услуг впервые за долгое время ожидали увеличения общей численности работников, а предприятия промышленности и торговли — уменьшения.

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