Офис Президента хочет возложить функции контроля над бизнесом на один орган — Finance.ua

Офис Президента хочет возложить функции контроля над бизнесом на один орган Сегодня 09:18 — Казна и Политика

Офис Президента хочет возложить функции контроля над бизнесом на один орган

В офисе президента планируют в ближайшее время разработать концепцию контроля за бизнесом, которая будет предусматривать концентрацию функций контроля в одном государственном органе вместо нескольких как сейчас.

Об этом сообщил заместитель главы О П Ростислав Шурма.

«В ближайшие недели, возможно, за месяц-два, мы наработаем концепцию, согласно которой весь функционал взаимодействия с бизнесом попытаемся сконцентрировать в одном правоохранительном органе, чтобы не ходили по три-пять органов в одну компанию», — сказал Шурма на пресс-конференции.

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Он добавил, что в качестве рабочего варианта рассматривается возможность сосредоточения контролирующих функций в Бюро экономической безопасности.

По словам Шурмы, Украина будет системно подходить к решению проблем бизнеса, связанных с правоохранительными и контролирующими органами.

В частности, системное решение проблем с налоговой таможней четко определил президент — это полная цифровизация.

«Да, это займет определенное время, месяцы, может, годы для того, чтобы максимально убрать человеческое взаимодействие, а с ним и фактор коррупции и весь тот дискомфорт, который испытывает бизнес», — отметил Шурма.

Также требуется системная работа с несовершенствами законодательства, чтобы можно было уберечь бизнес от нарушений, а контролирующие органы имели бы меньше поводов фиксировать их.

Економічна Правда По материалам:

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