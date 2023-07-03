Офис Президента хочет возложить функции контроля над бизнесом на один орган — Finance.ua

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Офис Президента хочет возложить функции контроля над бизнесом на один орган

Казна и Политика
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Офис Президента хочет возложить функции контроля над бизнесом на один орган
Офис Президента хочет возложить функции контроля над бизнесом на один орган
В офисе президента планируют в ближайшее время разработать концепцию контроля за бизнесом, которая будет предусматривать концентрацию функций контроля в одном государственном органе вместо нескольких как сейчас.
Об этом сообщил заместитель главы О П Ростислав Шурма.
«В ближайшие недели, возможно, за месяц-два, мы наработаем концепцию, согласно которой весь функционал взаимодействия с бизнесом попытаемся сконцентрировать в одном правоохранительном органе, чтобы не ходили по три-пять органов в одну компанию», — сказал Шурма на пресс-конференции.
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Он добавил, что в качестве рабочего варианта рассматривается возможность сосредоточения контролирующих функций в Бюро экономической безопасности.
По словам Шурмы, Украина будет системно подходить к решению проблем бизнеса, связанных с правоохранительными и контролирующими органами.
В частности, системное решение проблем с налоговой таможней четко определил президент — это полная цифровизация.
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«Да, это займет определенное время, месяцы, может, годы для того, чтобы максимально убрать человеческое взаимодействие, а с ним и фактор коррупции и весь тот дискомфорт, который испытывает бизнес», — отметил Шурма.
Также требуется системная работа с несовершенствами законодательства, чтобы можно было уберечь бизнес от нарушений, а контролирующие органы имели бы меньше поводов фиксировать их.
По материалам:
Економічна Правда
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