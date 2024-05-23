Бизнес призывает власти разрешить компаниям самостоятельно определять критически важных сотрудников — Finance.ua

Бизнес призывает власти разрешить компаниям самостоятельно определять критически важных сотрудников
Европейская Бизнес Ассоциация призывает власти разрешить компаниям самостоятельно определять критически важных сотрудников для продолжения эффективной работы бизнеса.
Об этом говорится в заявлении ЕБА.
«Бизнес понимает и осознает потребность украинской армии в людях и поддерживает укомплектование Вооруженных сил Украины, как основного приоритета государственной политики в условиях войны. Однако, уже какое-то время кадровый вопрос, вопрос поиска людей является ТОП-вопросом и находится в ТОПе проблем, с которыми сталкиваются предприниматели по всей Украине. И одна из причин такой ситуации — мобилизация людей», — говорится в сообщении.
Безусловно, прибавляются еще миграция и другие факторы.
«Однако, когда имеют место такие ситуации как мобилизация сотрудника, который является критическим для бизнес-модели предприятия, это не только усложняет работу компании (а соответственно, замедляет и рост экономики), но и приближает такое предприятие к закрытию», — подчеркивают. ЕБА.
Соответственно, бизнес просит государство все же разрешить работать — чтобы спасти предприятия от закрытия, от дополнительных к существующим трудностям, которых можно избежать, спасти украинцев от увольнений
и т. д.
Что предлагает бизнес
Сделать мобилизацию более прогнозируемой.
«Определение непосредственно самим бизнесом тех сотрудников, которые являются критическими для продолжения эффективной деятельности предприятия в условиях войны и поможет замедлить большую волну проблемы кадров, которая ежемесячно все больше накрывает работающий в Украине бизнес. Более того, поможет бизнесу продолжить работу в непростых военных реалиях» , — предложили в ЕБА.
Напомним, в Комитете по экономическому развитию Верховной Рады представили наработанный вариант экономического бронирования от мобилизации. Предложения предоставляют возможность работодателю самостоятельно определить стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса работников, уплатить 20 000 грн в месяц военного сбора за каждого из них.
Экономическое бронирование от мобилизации. Рассматриваемые варианты
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