Бизнес призывает власти разрешить компаниям самостоятельно определять критически важных сотрудников — Finance.ua

Бизнес призывает власти разрешить компаниям самостоятельно определять критически важных сотрудников Сегодня 15:16 — Казна и Политика

Бизнес призывает власти разрешить компаниям самостоятельно определять критически важных сотрудников

Европейская Бизнес Ассоциация призывает власти разрешить компаниям самостоятельно определять критически важных сотрудников для продолжения эффективной работы бизнеса.

Об этом говорится в заявлении ЕБА.

«Бизнес понимает и осознает потребность украинской армии в людях и поддерживает укомплектование Вооруженных сил Украины, как основного приоритета государственной политики в условиях войны. Однако, уже какое-то время кадровый вопрос, вопрос поиска людей является ТОП-вопросом и находится в ТОПе проблем, с которыми сталкиваются предприниматели по всей Украине. И одна из причин такой ситуации — мобилизация людей», — говорится в сообщении.

Безусловно, прибавляются еще миграция и другие факторы.

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«Однако, когда имеют место такие ситуации как мобилизация сотрудника, который является критическим для бизнес-модели предприятия, это не только усложняет работу компании (а соответственно, замедляет и рост экономики), но и приближает такое предприятие к закрытию», — подчеркивают. ЕБА.

Соответственно, бизнес просит государство все же разрешить работать — чтобы спасти предприятия от закрытия, от дополнительных к существующим трудностям, которых можно избежать, спасти украинцев от увольнений и т. д.

Что предлагает бизнес

Сделать мобилизацию более прогнозируемой.

«Определение непосредственно самим бизнесом тех сотрудников, которые являются критическими для продолжения эффективной деятельности предприятия в условиях войны и поможет замедлить большую волну проблемы кадров, которая ежемесячно все больше накрывает работающий в Украине бизнес. Более того, поможет бизнесу продолжить работу в непростых военных реалиях» , — предложили в ЕБА.

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Напомним, в Комитете по экономическому развитию Верховной Рады представили наработанный вариант экономического бронирования от мобилизации. Предложения предоставляют возможность работодателю самостоятельно определить стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса работников, уплатить 20 000 грн в месяц военного сбора за каждого из них.

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