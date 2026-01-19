Бизнес ожидает роста деловой активности в 2026 году Сегодня 08:29 — Фондовый рынок

Бизнес ожидает роста деловой активности в 2026 году

В ІV квартале 2025 года бизнес сохранил положительные оценки деловой активности в течение следующих 12 месяцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей предприятий в ІV квартале 2025 года.

Общие деловые ожидания бизнеса

Участники опроса сохранили положительные ожидания финансово-экономического состояния предприятий, общих объемов реализации продукции, а также инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь. Оживление деловой активности ожидали предприятия из 10 опрошенных областей и подавляющего большинства видов экономической деятельности.

Читайте также Какой курс ожидает бизнес в 2026 году — результаты опроса НБУ

Оценки будущего общего количества работников стали менее пессимистичными.

В то же время, военные действия и их последствия остаются доминирующим фактором, который ограничивает возможности предприятий наращивать объемы производства. Также респонденты ожидали усиления влияния слишком высоких цен на энергоносители, ограниченности производственных мощностей и дефицита квалифицированных работников.

Ожидание относительно макроэкономической ситуации

Бизнес сдержанно оценил будущие объемы производства товаров и услуг в Украине в течение следующих 12 месяцев. Баланс ответов составил минус 1,8% против минус 6,1% в III квартале.

Увеличения объемов производства ожидали респонденты из восьми областей. Самые высокие показатели зафиксировали среди предприятий энерго- и водоснабжения крупных компаний, а также работающих исключительно на внутреннем рынке. Самые низкие ожидания были у предприятий торговли, мелких компаний и субъектов, осуществляющих только экспортные операции.

Текущее финансовое состояние предприятий

Оценки текущего финансово-экономического состояния компаний остались сдержанными. Баланс ответов составил минус 5,8% по сравнению с минус 5,3% в III квартале.

В то же время респонденты и далее положительно оценивали перспективы изменений финансово-экономического состояния собственных предприятий в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 0,8% против 1,7% в предыдущем квартале.

Читайте также Бизнес оценил деловую активность в конце 2025 года

Наиболее положительные ожидания продемонстрировали предприятия энерго- и водоснабжения, перерабатывающей промышленности и строительства. Представители добывающей промышленности ожидали сохранения финансово-экономического положения на текущем уровне.

Инвестиционные планы предприятий

Бизнес ожидал более быстрого роста инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь: баланс ответов составил 7,0% по сравнению с 4,3% в III квартале. В то же время, ожидания об инвестициях в строительные работы оставались сдержанными — баланс ответов «минус» 2,9% (в предыдущем квартале — 0,0%).

Читайте также За что бизнес платил фрилансерам больше всего в 2025 году

Предприятия, привлекающие иностранные инвестиции, сохранили положительные ожидания по поводу их роста в последующие 12 месяцев. Баланс ответов составил 15,5% по сравнению с 18,7% в III квартале. Самые высокие ожидания имели предприятия энерго- и водоснабжения. Доля респондентов, планирующих привлекать иностранные инвестиции, составила 21,5% по сравнению с 23,3% в предварительном опросе.

Ожидания относительно занятости

Оценки количества работников в следующие 12 месяцев стали менее пессимистичными: баланс ответов составлял «минус» 3,8% по сравнению с «минус» 4,4% в III квартале.

Увеличения численности персонала ожидали предприятия энерго- и водоснабжения, а также других видов деятельности.

А негативные ожидания сохранили респонденты сельского хозяйства, добывающей и перерабатывающей промышленности, строительства, торговли, транспорта и связи. Наиболее сдержанными были оценки предприятий добывающей промышленности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.