Какой курс ожидает бизнес в 2026 году — результаты опроса НБУ

Валюта
86
В четвертом квартале 2025 года курсовые ожидания бизнеса незначительно усилились.
Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей предприятий в ІV квартале 2025 года.
Бизнес ожидал обменный курс в следующие 12 месяцев на уровне 44,27 грн/долл. США по сравнению с 44,11 грн/долл. США в третьем квартале.
Курс свыше 43,50 грн/долл. США прогнозировали 66,6% респондентов в пределах 40,51−43,50 грн/долл. США — 32,9%.
График: НБУ
График: НБУ

Инфляционные ожидания

Инфляционные ожидания бизнеса несколько улучшились. Так, в IV квартале ожидаемый уровень годовой инфляции в ближайшие 12 месяцев составил 11,1% по сравнению с 11,4% в прошлом квартале. Доля респондентов, ожидавших инфляцию свыше 15,0%, уменьшилась на 4,8 п. п. — до 17,9%.
Военные действия остались наиболее весомым проинфляционным фактором для 83,4% респондентов. Также бизнес ожидал существенного влияния производственных расходов и курсового фактора.
В то же время впервые за последние пять кварталов ослабли ожидания роста цен на мировых рынках. В третий раз подряд снизились ожидания влияния фактора «налоговые изменения».
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на ICU писал, что Национальный банк начал 2026 год с ослабления официального курса гривны без существенного увеличения валютных интервенций. До конца года ожидается постепенное ослабление курса гривны до уровня 44.3 грн/$.
По материалам:
Finance.ua
Валюта
