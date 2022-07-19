Бизнес освободили от ответственности за неподачу финотчетности во время военного положения — Finance.ua

Бизнес освободили от ответственности за неподачу финотчетности во время военного положения Сегодня 19:01 — Казна и Политика

Бизнес освободили от ответственности за неподачу финотчетности во время военного положения

Верховная Рада приняла законопроект N6244 «О внесении изменений в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» во втором чтении в целом.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава финансового комитета, нардеп Даниил Гетманцев.

Принятие закона состоялось в рамках имплементации Директивы ЕС № 2013/34/ЕС, законом установлены категории групп материнского предприятия и его дочерних предприятий — малые, средние и крупные.

«При этом предусмотрено освобождение от обязательного составления и подачи консолидированной финансовой отчетности малой и средней группе, а также усовершенствование отдельных норм по предоставлению финансовой отчетности», — написал Гетманцев.

Кроме того, Верховная Рада приняла законопроект N7378 «О защите интересов субъектов предоставления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны». Этим документом бизнес будет освобожден от ответственности за нарушение сроков обнародования финотчетности во время войны.

«Законом предусматривается освобождение юридических лиц от ответственности за своевременность, полноту обнародования финансовой отчетности в полном объеме на веб-сайте юридического лица вместе с соответствующими аудиторскими отчетами в период действия военного положения, а также в течение 3 месяцев после его прекращения или отмены», — пояснил Гетманцев.

Прогнозируется, что принятие законопроекта обеспечит уменьшение давления на бизнес на период действия военного положения.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада на заседании 19 июля поддержала в целом законопроект № 5371 о дерегуляции трудовых отношений для малого и среднего бизнеса и введении договорного режима трудовых отношений;

Верховная Рада 18 июля приняла законопроект № 5161 о нестандартных формах занятости (фриланс). Законопроект вводит новую особую форму трудового договора — трудовой договор с нефиксированным рабочим временем;

президент Владимир Зеленский подписал проект закона № 7251 об оптимизации трудовых отношений. Документ предусматривает диджитализацию документооборота в трудовой сфере. Кроме того, проект закона предусматривает увеличение продолжительности рабочей недели на объектах критической инфраструктуры.

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УНН По материалам:

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