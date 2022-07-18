Местные бюджеты получают больше налогов, чем до войны: как это объясняется — Finance.ua
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Местные бюджеты получают больше налогов, чем до войны: как это объясняется

Казна и Политика
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В июне в местные бюджеты поступило 30,5 миллиарда гривен налоговых поступлений, такая тенденция наблюдается с января.
Об этом говорится в обзоре «Вокс Украина».
Аналитики отмечают, что за I полугодие поступило 173,8 млрд грн, что на 18,4 млрд грн (11,8%) больше января — июня 2021 года.
Основными причинами остаются инфляция и увеличение выплат военнослужащим, что влияет на налог на доходы физических лиц, основная часть которого идет в местные бюджеты.
Дополнительные доходы местные бюджеты также получили от единого налога. Среди прочего и из-за введения расширенной системы упрощенного налогообложения со ставкой 2% не только для малых предприятий.
«Впрочем, если инфляционный фактор, вероятно, будет важным для получения доходов в течение всего года, то после подписания проекта Закона 7251 предприятия не будут выплачивать зарплату мобилизованным работникам, что приводит к риску снижения поступлений от НДФЛ», — говорится в статье.
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Аналитики напомнили, что до этого остается норма, обязывающая работодателя выплачивать работникам, несущим службу в ВСУ, среднемесячную зарплату. То есть военные получали денежное обеспечение военнослужащих и зарплату по своему месту труда, обе выплаты облагались НДФЛ.
В расходах местных бюджетов традиционно главную долю составляют расходы на образование (55%).
При этом, по данным Минфина, на 1 июня накоплены остатки образовательной субвенции в местных бюджетах общим объемом 10 млрд грн. Эти средства должны не простаивать, а эффективно работать в поддержку отрасли образования, особенно в сложный для публичных финансов период, говорится в статье.
По материалам:
Економічна Правда
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