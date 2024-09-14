Безопасность бесконтактных платежей: что нужно знать, чтобы защитить свои деньги — Finance.ua
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Безопасность бесконтактных платежей: что нужно знать, чтобы защитить свои деньги

Личные финансы
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Безопасность бесконтактных платежей: что нужно знать, чтобы защитить свои деньги
Безопасность бесконтактных платежей: что нужно знать, чтобы защитить свои деньги
Бесконтактная оплата по телефону — это метод проведения платежей, при котором пользователь может выполнить транзакцию с помощью своего смартфона с поддержкой беспроводной связи NFC-технологии.
Об этом пишет Финкульт.
Когда пользователь подносит смартфон к платежному терминалу, данные для транзакции передаются прямо с телефона, что позволяет быстро и удобно совершать покупки без физического использования банковской карты.

Что следует знать для безопасности бесконтактных платежей

Защита данных карты. Всегда следите за тем, чтобы ваши платежные карты были надежно защищены от несанкционированного доступа.
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Никогда не передавайте другим лицам полные данные карты (номер, срок действия, СVC2-код), PIN-код, пароли для входа в онлайн-банкинг или любые другие пароли и коды SMS.
Выбирайте банк, который предлагает дополнительные меры безопасности, такие как временная блокировка карты через мобильное приложение, двухфакторная аутентификация и уведомление о подозрительных транзакциях.
Лимиты на платежи. Установите лимиты на бесконтактные платежи. Это позволит ограничить сумму, которую можно потратить без ввода PIN-кода, что снижает риск в случае кражи или потери карты.
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Контроль транзакций. Регулярно проверяйте свои банковские выписки и получайте уведомления о транзакциях. Это поможет вовремя выявить подозрительные операции с банковской картой.
В случае подозрения мошеннических действий, немедленно позвоните в банк и заблокируйте карту и получите консультацию специалистов по дальнейшим действиям.
Ограничение использования. Используйте бесконтактные платежи только на проверенных и надежных терминалах. Избегайте использования карты в местах с низким уровнем безопасности.
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Не разглашайте данные карты и изменяйте PIN-код и пароли. Это легко сделать с помощью банкомата. Периодически изменяйте PIN-коды карт и пароли к онлайн-банкингу.
Соблюдение этих простых правил поможет сделать ваши бесконтактные платежи безопасными и надежными. Помните, защита вашей карты — это безопасность денег на вашем счете в банке.
Правильно выбранная карта убережет вас от инфляции. Мы решили помогать нашим читателям в поиске таких карт. Для этого был создан специальный сервис.

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По материалам:
Finance.ua
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