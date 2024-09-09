Нацбанк создаст реестры скомпрометированных банковских карт и неблагонадежных торговцев — Finance.ua

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Нацбанк создаст реестры скомпрометированных банковских карт и неблагонадежных торговцев

Финтех и Карты
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Нацбанк создаст реестры скомпрометированных банковских карт и неблагонадежных торговцев
Нацбанк создаст реестры скомпрометированных банковских карт и неблагонадежных торговцев
Национальный банк создаст реестр скомпрометированных банковских карт и реестр неблагонадежных торговцев. Это нужно для борьбы с уклонением от уплаты налогов.
Об этом шла речь на встрече правления НБУ с руководителями 30 крупнейших банков.
Глава Национального банка Андрей Пышный напомнил, что с 1 октября будут действовать лимиты на р2р-переводы. Финальное решение об ограничении в 150 000 грн в месяц временное, пока банки не усилят собственные системы финансового мониторинга, и имеет ряд исключений, в частности для волонтеров.

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«Наша позиция: рынок не должен быть зарегулирован. Но в ситуации, когда бюджет теряет миллиардные суммы налогов из-за противоправных схем, такие шаги необходимы», — объяснил Андрей Пышный.
Заместитель главы НБУ Дмитрий Олийнык отметил, что Национальный банк и большинство банков активно борются с «дропами», однако отдельные учреждения не «мешают» таким клиентам, считая рост клиентской базы важнее рисков использования банка для отмывания средств.

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«Мы советуем банкам договориться на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете. И чтобы лимиты были установлены одновременно по всему рынку во избежание смены клиентами одного банка на другой, — отметил Олийнык. — В течение следующего месяца мы начнем создавать реестр скомпрометированных карт, далее — реестр „неблагонадежных“ торговцев».
Также он отметил важность отслеживания и контроля за экспортно-импортными операциями по закупке энергооборудования и анализа ФЛП в практике уклонения от уплаты налогов корпорациями. Банковское сообщество по этому вопросу должно предоставить свои предложения, которые Национальный банк проработает и даст соответствующие рекомендации.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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