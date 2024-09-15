Безаварийный стаж вождения в Украине: как получить справку — Finance.ua

Безаварийный стаж вождения в Украине: как получить справку Сегодня 14:16 — Личные финансы

Безаварийный стаж вождения в Украине: как получить справку

Справка о безаварийном вождении может играть важную роль при оформлении автострахования, особенно если вы планируете застраховать автомобиль за рубежом или хотите снизить страховые тарифы благодаря длительному опыту безопасного вождения.

Об этом пишет visitukraine.today.

В Украине получить такую ​​справку несложно, если знать основные этапы процедуры.

В некоторых странах она обязательна при оформлении страхового полиса. Также эта справка может быть полезна при продаже автомобиля, поскольку подтверждает ответственное вождение и может повысить его стоимость.

Как получить справку

Первым шагом в получении справки о безаварийном вождении будет обращение в страховую компанию, с которой вы заключили договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности ( ОСАГО ).

Страховая компания ведет учет всех страховых случаев, и если за период действия договора у вас не было аварий, она может предоставить справку, подтверждающую ваш безаварийный стаж.

Какую информацию нужно предоставить

Номер полиса ОСАГО.

Данные о владельце автомобиля и водителе.

Даты действия полиса.

Заявка на получение справки

Для получения справки может потребоваться подать заявление в письменном или электронном виде.

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Многие страховые компании предлагают подачу запроса через личный кабинет на сайте или через мобильное приложение.

В заявлении необходимо указать:

ваши персональные данные (ФИО, идентификационный код, контактная информация);

данные полиса и автомобиля;

период, за который вы хотите получить подтверждение безаварийного вождения.

Сроки и получение документа

Срок обработки запроса на получение справки о безаварийном стаже может разниться в зависимости от компании, но обычно занимает от 1 до 10 рабочих дней.

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Документ можно получить в офисе страховой компании или запросить в электронном виде, что особенно удобно при дистанционном обращении.

Другие варианты получения справки

Если у вас было несколько страховых компаний или вы не помните, где именно оформляли страховку, вы можете запросить информацию в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины (МТСБУ).

Это объединение страховых компаний, которое ведет единый реестр застрахованных транспортных средств и страховых случаев. МТСБУ может подтвердить вашу безаварийность на основе данных всех страховщиков.

Для получения информации через МТСБУ нужно сделать запрос через официального сделать запрос через официального бота . Там нужно выбрать «другие вопросы» и непосредственно функцию получения этой справки.

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После этого бот напишет вам всю необходимую информацию для обращения в МТСБУ.

Преимущества наличия справки о безаварийности

Уменьшение стоимости страховки. Многие страховые компании предоставляют скидки на полисы, если водитель не совершал ДТП в течение нескольких лет.

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