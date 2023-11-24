Медицинские справки для зачисления ребенка в школу теперь будут выдавать по-новому — Finance.ua

Медицинские справки для зачисления ребенка в школу теперь будут выдавать по-новому Сегодня 04:14 — Страхование

Медицинские справки для зачисления ребенка в школу теперь будут выдавать по-новому

Министерство здравоохранения приняло единый порядок медицинского осмотра для получения справки при зачислении ребенка в учебное заведение или направления в учреждение оздоровления и отдыха. Теперь все базовые обследования ребенок может пройти у семейного врача.

Как объяснили в Минздраве , к такому решению их подтолкнули проблемы с получением таких справок, связанных с необходимостью планировать визиты к нескольким врачам и получать справки разной формы. К тому же это создавало существенную нагрузку на медицинскую систему.

В министерстве отмечают, что обследование врачом «первички» включает сбор анамнеза, полное физикальное обследование, проверку наличия признаков острой болезни или хронических состояний, а также измерение роста и массы тела, исследование остроты зрения, слуха (шепот), осанки и плантографии. Все остальные обследования, клинические и лабораторные исследования назначаются по показаниям или требованиям учебного заведения.

На основе проведенных обследований семейный врач формирует обобщенный вывод о состоянии здоровья, дает рекомендации по физической активности и уровню физической нагрузки, рекомендации по дополнительным обследованиям, лечению (при наличии показаний), профилактических прививок, режиму питания ребенка и т. д.

При этом отмечается, что для получения справки ребенок должен получить все прививки согласно Национальному календарю профилактических прививок.

«Медицинские осмотры для зачисления ребенка в детский сад или школу обязательны. Медосмотры для поступления в другие образовательные учреждения будут проводиться только если это требуется самим учреждением или условиями поступления», — подчеркивают в Минздраве.

Еще одним нововведением является то, что теперь по результатам таких медицинских осмотров будут выдаваться документы единого образца. Справка выдается на основании данных медосмотра ребенка, если нет медицинских противопоказаний для его пребывания в этом учебном заведении.

УНІАН По материалам:

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