Как онлайн получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция — Finance.ua

Как онлайн получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция Сегодня 13:03 — Личные финансы

Пенсионер

При решении отдельных финансовых вопросов пенсионерам для подтверждения своего дохода может потребоваться Справка о доходах пенсионера.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Читайте также Как вычислить размер и возраст выхода на пенсию: пенсионный калькулятор от ПФ

В каких случаях может потребоваться справка о доходах пенсионера:

в случае выезда за границу для подтверждения доходов,

получение пенсионного удостоверения,

оформление субсидий,

перевод пенсионных выплат за границу.

Чтобы получить справку через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, нужно сделать несколько шагов:

Шаг 1. На веб-портале На веб-портале Фонда в правом верхнем углу экрана нажмите кнопку «Вход» и авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Шаг 2. В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации по ПФУ» выберите опцию «Запрос на получение электронных документов».

Шаг 3. В открывшемся окне из выпадающего списка выберите тот вид справки, который вам необходим: «Справка о доходах пенсионера».

Шаг 4. Заполните все обязательные поля формы, укажите период, за который нужно сформировать справку, разрешите передачу и обработку своих персональных данных и нажмите кнопку «Отправить в ПФУ».

Шаг 5. После того, как запрос на получение справки отправлен, на экране появится соответствующее сообщение.

Читайте также Пенсионный фонд Украины получил еще одну функцию

Шаг 6. С результатами обработки заявления можно ознакомиться в разделе Мои обращения (на панели слева).

Напомним, первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк рассказал, что с 1 апреля увеличатся пенсионные выплаты работающих пенсионеров.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.