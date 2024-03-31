Как онлайн получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция — Finance.ua
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Как онлайн получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция

Личные финансы
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Пенсионер
Пенсионер
При решении отдельных финансовых вопросов пенсионерам для подтверждения своего дохода может потребоваться Справка о доходах пенсионера.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
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В каких случаях может потребоваться справка о доходах пенсионера:

  • в случае выезда за границу для подтверждения доходов,
  • получение пенсионного удостоверения,
  • оформление субсидий,
  • перевод пенсионных выплат за границу.
Чтобы получить справку через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, нужно сделать несколько шагов:
Шаг 1. На веб-портале Фонда в правом верхнем углу экрана нажмите кнопку «Вход» и авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
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Шаг 2. В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации по ПФУ» выберите опцию «Запрос на получение электронных документов».
Шаг 3. В открывшемся окне из выпадающего списка выберите тот вид справки, который вам необходим: «Справка о доходах пенсионера».
Шаг 4. Заполните все обязательные поля формы, укажите период, за который нужно сформировать справку, разрешите передачу и обработку своих персональных данных и нажмите кнопку «Отправить в ПФУ».
Шаг 5. После того, как запрос на получение справки отправлен, на экране появится соответствующее сообщение.
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Шаг 6. С результатами обработки заявления можно ознакомиться в разделе Мои обращения (на панели слева).
Напомним, первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк рассказал, что с 1 апреля увеличатся пенсионные выплаты работающих пенсионеров.
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По материалам:
РБК-Україна
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