Пенсионный фонд Украины получил еще одну функцию — Finance.ua

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Пенсионный фонд Украины получил еще одну функцию

Казна и Политика
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Верховная Рада приняла закон о передаче функций администрирования единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование Пенсионному фонду Украины от Государственной налоговой службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту № 9569, администрирование ЕСВ включает в себя идентификацию и учет плательщиков ЕСВ, объектов налогообложения, сервисное обслуживание налогоплательщиков, а также организацию и контроль уплаты ЕСВ согласно действующему законодательству.
Сначала (с 2011) функция администрирования была возложена на Пенсионный фонд Украины. ЕСВ уплачивался именно на его счета, после чего эти суммы распределялись среди фондов общественного страхования.
В марте 2013 г. было создано Министерство доходов и сборов, которое взяло на себя функцию администрирования ЕСВ. В мае 2014 образованная путем реорганизации Министерства доходов и сборов Государственная фискальная служба Украины (ГФСУ) взяла на себя функцию администрирования ЕСВ. В 2018 году принято решение о разделе Государственной фискальной службы на Государственную налоговую и Государственную таможенную службу.
Плательщиками ЕСВ, согласно действующему законодательству, определили:
  • — работодателей — юридических лиц, их филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс и самостоятельно осуществляющие расчеты с застрахованными лицами;
  • — физических лиц — предпринимателей, использующих труд других лиц, а также фонд оплаты труда, в том числе избравших упрощенную систему налогообложения, уплачивающих ЕСВ «за себя»;
  • — наемных работников — физических лиц, выполняющих работы по гражданско-правовым договорам.
Ставка ЕСВ определена на уровне 22%.
Напомним, Пенсионный фонд Украины является одним из самых многочисленных органов. На 1 января 2024 года, по данным Минфина, наибольшая численность работников была в Пенсионном фонде — 21 570 человек и Государственной налоговой службе — 20 625 человек.
По материалам:
РБК-Україна
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