Без особого шика: как выглядит автопарк Билла Гейтса (фото) — Finance.ua

Без особого шика: как выглядит автопарк Билла Гейтса (фото) Сегодня 22:34 — Технологии&Авто

Основатель Microsoft Билл Гейтс владеет 171 млрд долларов и занимает пятое место в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Bloomberg. Учитывая такой капитал, совсем не удивительно, что его в его автопарке имеются эксклюзивные и дорогие авто.

Об этом говорится в статье Finance.ua.

Несмотря на огромное состояние, Гейтс ведет довольно скромную жизнь, но все же имеет слабость к технологически совершенным и классическим моделям, особенно к Porsche. Его автопарк не показательно роскошный, как у некоторых других миллиардеров, однако содержит несколько действительно интересных и редких экземпляров.

Итак, как мы уже написали выше, у Гейтса есть слабость к Porsche. Поэтому начнем с него, а именно с Porsche 959−1986 года выпуска. Этот суперклассический спорткар приводит в движение 2,8-литровый турбированный оппозитный двигатель мощностью 450 л.с.

Источник фото: netcarshow

В целом выпущено 345 экземпляров этой модели, а ее цена на момент выпуска составляла 225 тыс. долларов. Эта сумма делала Porsche 959 одним из самых дорогих автомобилей на тот момент.

Билл Гейтс приобрел его еще в 1980-х, но из-за запретов на импорт в США таких моделей машину пришлось держать на хранении около десяти лет, прежде чем он смог проехать на этом авто по улицам Сиэтла. Дело в том, что из-за отсутствия каталитического нейтрализатора и краш-тестов Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) отказалось допустить этот автомобиль в Штаты.

И, если Porsche 959 — своеобразный хедлайнер в гараже Гейтса, то Porsche 911 Turbo 1979 года выпуска — первый автомобиль миллиардера.

Источник фото: topspeed

Этот экземпляр имеет оппозитный 6-цилиндровый двигатель. Интересный факт: Гейтс получил три штрафа за превышение скорости в первый день в Альбукерке на этом автомобиле после его покупки.

Porsche 911 Turbo пока не находится в гараже Гейтса, ведь в 2012 году он был продан на аукционе за 80 тыс. долларов.

Немного отойдем от Porsche и отметим, что в коллекции основателя Microsoft достаточно нетипичный для людей с его состоянием электромобиль — Fiat 500e RED Edition. Более того, Гейтс называет его своей самой любимой машиной, которая дарит ему самые яркие эмоции.

Источник фото: topspeed

Стоимость этого авто составляет около 40 тыс. долларов. А еще интересно, что миллиардер заявил, что этот автомобиль ему подарил ирландский музыкант Боно в результате их совместной работы.

«Меня забавляет, когда я проезжаю мимо людей и они удивляются тому, что видят меня в таком маленьком автомобиле», — сказал миллиардер.

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Fiat 500e RED Edition имеет приятную управляемость, а его небольшая аккумуляторная батарея заряжается довольно быстро. Более всего эта модель популярна в европейских странах.

Вернемся к Porsche, а точнее — к Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo.

Источник фото: autoevolution

Это один из самых новых автомобилей в коллекции Гейтса. Он неоднократно проявлял интерес к электромобилям и заботу об экологии, поэтому выбор Taycan вполне естественный.

Эта модель обладает электродвигателем мощностью 750 л. с. Гейтс был одним из первых, кто с начала выпуска этого электрокара в 2019 году стал его владельцем, заплатив 185 тыс. долларов.

Также известно, что в гараже Гейтса были более «скромные» купе Porsche 911 Carrera и кабриолет Porsche 964 Carrera. Кроме того, нашлось место в автопарке миллиардера и для гибридного гиперкара — Porsche 918 Spyder.

В коллекции автомобилей Билла Гейтса есть редкий суперкар Ferrari 398 1989 года выпуска. Это 3,4-литровый спортивный автомобиль V8 со средним расположением двигателя. Всего сошло с конвейера 8 тыс. экземпляров этой модели. Кстати, Ferrari 348 была последней моделью, разработанной Энцо Феррари.

Цена Ferrari 348 составляет 160 тысяч долларов.

Есть в коллекции Гейтса и премиальное авто — Rolls-Royce Ghost. Это роскошный седан мощностью около 600 л.с. стоимостью 340 тыс. долларов.

Покупал Гейтс и внедорожник — Chevrolet Suburban. За него генеральный директор Microsoft отдал 60 тыс. долларов.

Это только часть автопарка миллиардера. Полную информацию читайте в нашей статье по ссылке.

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