Fiat получил полный привод и новый дизайн — Finance.ua

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Fiat получил полный привод и новый дизайн

Фондовый рынок
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Fiat получил полный привод и новый дизайн
Fiat получил полный привод и новый дизайн
Новый бюджетный кроссовер Fiat Grande Panda 4X4 в 2025 году станет соперником Renault Duster в сегменте недорогих внедорожников. Стильный автомобиль с полным приводом получил новый дизайн.
В основе модели Fiat Grande Panda 2025 — наработка Peugeot, Opel и других компаний внутри концерна Stellantis. Но дизайн уникален. Подробности сообщили на сайте производителя.
Интересно, что внешность выполнили в стиле оригинального внедорожника Fiat Panda 4X4. Здесь появились цепкие покрышки, дополнительная светотехника, пластиковая защитная отделка и новый декор.
В остальном внешность соответствует стандартной модели Fiat Grande Panda. Автомобиль выполнен в брутальном квадратном дизайне, который отсылает к первой версии знаменитой модели. Стильно и свежо.
Силовая установка Fiat Grande Panda 4X4 досталась от гибрида Jeep Avenger 4xe 2025 модельного года. 136-сильный ДВС объемом 1,2 л работает с двумя электромоторами по 28 сил каждый. Один из них устремляет энергию на задние колеса и обеспечивает машине полный привод. Пока Grande Panda 4X4 является концептом, но шансы серийного производства высоки.

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По материалам:
Обозреватель
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