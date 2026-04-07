Без электроэнергии остались потребители восьми областей

На 7 апреля в результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения.

Энергетики Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Из-за непогоды без электроснабжения остаются более 170 населенных пунктов в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Полтавской и Хмельницкой областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением.

Сегодня применение ограничений не прогнозируется. Любые изменения с энергоснабжением узнайте на официальных ресурсах своих облэнерго.

Облэнерго просят потребителей, по возможности, бережно использовать электроэнергию в течение всех суток. Это помогает снизить нагрузку на систему.

До этого Finance.ua отмечал , что Украина завершила отопительный сезон, несмотря на многочисленные попытки россии нанести удары по энергосистеме. Страна вошла в осенне-зимний период с запасами газа на уровне 13,2 млрд. кубометров. Объем импорта газа превысил 4,6 млрд. кубометров.

В 2025 году объем добычи газа в Украине составил 16,97 млрд кубометров, что на 2,4 млрд кубометров больше прогноза. Частный сектор продемонстрировал рост более 14%.

В рамках экспериментального проекта уязвимым категориям населения в Сумской и Херсонской областях поставлено 52 тонны сжиженного газа.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.