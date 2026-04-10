Зеленский считает, что частичное снятие санкций с россии было «игрой», чтобы продать объекты «Лукойла» 10.04.2026, 16:32 — Энергетика

По оценкам Украины, прежде чем с российской нефти частично сняли санкции, россия могла стать банкротом максимум за год. Однако в настоящее время она может использовать послабление ограничений для продажи 20 объектов компании «Лукойл» на территории Европы.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает hromadske.

По словам президента, партнеры просили Украину снизить интенсивность ударов по российской нефтепромышленности из-за опасений роста мировых цен на энергоносители. Украина со своей стороны считает, что российская нефть не имеет решающего влияния на глобальный рынок, о чем было открыто заявлено международным союзникам.

Судьба европейских объектов «Лукойла»

Зеленский говорит, что после прекращения огня он ожидает возвращения санкций «в полном объеме, как это было», а иначе, говорит он, «каждый день будет придавать мне уверенность в том, что это была игра россии». По его словам, москва могла найти повод для снятия санкций, чтобы иметь возможность продать объекты компании «Лукойл».

«Что касается нефтяного бизнеса, то по меньшей мере на территории Европы „русским“ использовать эти объекты в своих интересах или продать невозможно. Это около 20 объектов, включая заводы в Румынии, Болгарии. Они не работают или работают так, что „русским“ деньги не передают», — объясняет президент.

Поэтому он говорит, что рф добилась ослабления санкций именно для продажи этих объектов.

«Наша оценка была такая: если полные санкции будут действовать еще полгода, максимум год — они банкроты. […] Если этот анализ ошибочный, то мы снова увидим сильные санкции против энергоресурсов россии, потому что именно энергоресурсы они спонсируют свою войну, которую все должны помогать завершить», — добавил он.

В то же время Зеленский добавил, что не считает, что россия успела «много заработать» на ослаблении санкций: «Если у них был дефицит 100 миллиардов, то даже если и покрыли 15−20 процентов, весь дефицит все же не покроют. И благодаря нашим ответам по Усть-Луге и другим объектам они сокращают объемы поставок».

