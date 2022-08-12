Байрактар хочет производить на заводе в Украине беспилотники нового типа — Finance.ua
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Байрактар хочет производить на заводе в Украине беспилотники нового типа

Казна и Политика
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Байрактар хочет производить на заводе в Украине беспилотники нового типа
Байрактар хочет производить на заводе в Украине беспилотники нового типа
Турецкая военная компания Baykar планирует создавать в Украине Bayraktar Akıncı и Bayraktar Kizilelma — новый беспилотный истребитель. Для этого на территории Украины уже начато строительство фабрики, исследовательского центра и центра передового производства.
Об этом рассказал гендиректор Baykar Халук Байрактар в интервью фонду «Вернись живым».
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«Мы находимся на этапе планирования проекта. В скором времени мы также хотим начать реальные инвестиции. У нас уже есть структура — ​​компания в Украине. У нас уже есть техническая инженерная команда, работающая в поддержку Украины. Но сейчас мы хотим сделать Украину производственной базой. Это один из наших идеалов», — отметил Байрактар.
Он сказал, что Украина является одной из немногих стран, имеющих технологии двигателей, поэтому украинские моторы очень хорошие и эффективные. Сотрудничество с Baykar помогает им занять свое место на рынке БПЛА.
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«Украина станет местом, где вы производите двигатели, платформы и другие подсистемы в одной стране. Мы считаем, что это будет очень стратегическое достижение, которое принесет пользу не только Украине, но и Турции. Это также выведет наши отношения на гораздо более высокий уровень», — подытожил гендиректор Baykar.

Справка Finance.ua:

  • Baykar зарегистрировался в Украине и приобрел участок для постройки завода. Проект завода уже разработали и намерены «реализовать его до конца»;
  • строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar турецкой компании Baykar может занять несколько месяцев, запустить его планируют в 2023 году.

Байрактар: цена, возможности и российские фейки

По материалам:
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