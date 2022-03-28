Bayraktar презентован с украинским двигателем — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Bayraktar презентован с украинским двигателем

Сегодня 12:21Фондовый рынок
195
Bayraktar презентован с украинским двигателем
Новый беспилотник представила турецкая компания Baykar Makina. Новый боевой БПЛА будет оснащен реактивным двигателем. Еще в ноябре 2021 года Baykar заказала у украинского государственного предприятия «Ивченко — Прогресс» реактивные двигатели АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ для проекта MİUS.
Baykar Makina, создавшая известный беспилотник Bayraktar, провела в Турции презентацию прототипа нового боевого БПЛА.
Национальная беспилотная боевая летательная система (MIUS) теперь называется «Красное яблоко» Kızılelma, об этом заявил техдиректор Сельчук Байрактар. А широкой публике компания сообщила в Твиттер.
Что еще известно о новом беспилотнике: «MUIS будет оснащен реактивным двигателем и, как ожидается, сможет взлетать и приземляться на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu (строящийся), который должен стать первой в мире подобной авиаматкой для дронов».
Baykar заказала у украинского государственного предприятия Ивченко-Прогресс реактивные двигатели АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ для проекта MİUS.
Соглашение по приобретению украинских реактивных двигателей было заключено в рамках международной выставки вооружения Saha Expo 2021.
Это произошло в ноябре 2021 года.
Пишут, что первый прототип Kızılelma совершит свой первый полет не ранее 2023 года. Беспилотник сможет развивать скорость 800 км/ч, его грузоподъемность составит 1500 кг.
По материалам: Вечірній Київ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.