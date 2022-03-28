Bayraktar презентован с украинским двигателем — Finance.ua

Bayraktar презентован с украинским двигателем

Сегодня 12:21 — Фондовый рынок

Новый беспилотник представила турецкая компания Baykar Makina. Новый боевой БПЛА будет оснащен реактивным двигателем. Еще в ноябре 2021 года Baykar заказала у украинского государственного предприятия «Ивченко — Прогресс» реактивные двигатели АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ для проекта MİUS.

Baykar Makina, создавшая известный беспилотник Bayraktar, провела в Турции презентацию прототипа нового боевого БПЛА.

Национальная беспилотная боевая летательная система (MIUS) теперь называется «Красное яблоко» Kızılelma, об этом заявил техдиректор Сельчук Байрактар. А широкой публике компания сообщила в Твиттер.

Что еще известно о новом беспилотнике: «MUIS будет оснащен реактивным двигателем и, как ожидается, сможет взлетать и приземляться на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu (строящийся), который должен стать первой в мире подобной авиаматкой для дронов».

Baykar заказала у украинского государственного предприятия Ивченко-Прогресс реактивные двигатели АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ для проекта MİUS.

Соглашение по приобретению украинских реактивных двигателей было заключено в рамках международной выставки вооружения Saha Expo 2021.

Это произошло в ноябре 2021 года.

Пишут, что первый прототип Kızılelma совершит свой первый полет не ранее 2023 года. Беспилотник сможет развивать скорость 800 км/ч, его грузоподъемность составит 1500 кг.

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