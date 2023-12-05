Банкир назвал реальную доходность депозитов в Украине с учетом инфляции — Finance.ua

Банкир назвал реальную доходность депозитов в Украине с учетом инфляции Сегодня 15:01 — Кредит&Депозит

Банкир назвал реальную доходность депозитов в Украине с учетом инфляции

Украинцы до конца года могут рассчитывать на средние годовые ставки по гривневым депозитам на 3−6 месяцев на уровне 14−14,5%. При этом с учетом инфляции реальная доходность вкладов составит 6−7%, что в 2,5 раза выше доходности по валютным депозитам.

Такой прогноз дал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев в комментарии сайту Обозреватель.

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«На мой взгляд, в течение декабря Национальный банк Украины (НБУ) попытается сохранить высокую доходность гривневых вкладов, закладывая новый длительный рыночный тренд к популяризации гривневых вкладов в обмен на достаточно высокую доходность. Ведь фактически депозиты поглощают свободную гривну, что положительно влияет на инфляционные показатели. Конечно, регулятор отлично понимает, что снижение ставки по депозитным сертификатам повлияет на доходность гривневых вкладов. Поэтому можно предположить, что, по крайней мере, до конца декабря существенные изменения в сегменте депозитов маловероятны», — отметил банкир.

По его мнению, учитывая текущую ситуацию, гривневые вклады останутся гораздо более выгодными, чем альтернативы в иностранной валюте.

«Учитывая соотношение доходности, чистой прибыли и срока вклада, ожидается, что наиболее популярны будут вклады с размещением от 3 до 6 месяцев. По состоянию на начало декабря их доля составляет уже более 50% всех новых вкладов, открытых за октябрь-ноябрь», — отметил Замотаев.

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В целом гривневые депозиты в структуре банковских вкладов составляют более 75%, обычные валютные депозиты — 15−17%. А еще 8−10% составляют так называемые конвертационные вклады — короткие депозиты в валюте, открывшиеся для перевода гривны в безналичные доллары и евро.

Такие вклады были популярны, когда НБУ запрещал прямую покупку безналичной валюты. Однако с конца августа украинцы могут купить валюту на карту без ее конвертации через депозит, поэтому конвертационные вклады вскоре исчезнут по мере истечения их сроков действия.

Какие суммы украинцы кладут на депозиты

Среди гривневых вкладов самые популярные — депозиты в сумме 50−100 тыс. грн. Их доля составляет почти половину общего количества.

На втором месте по популярности вклады на 100−200 тыс. грн. Таких насчитывается около 20%. Третье место с 15% занимают депозиты на сумму до 50 тыс. грн.

Депозиты на 200−500 тыс. грн. составили около 10−12% в структуре гривневых вкладов. А самые распространенные — это вклады более 500 тыс. грн, их насчитывается 7−10%.

В целом количество депозитов в Украине увеличивается. Одна из причин — постепенное восстановление украинской экономики. Кроме того, популярности такого способа хранить сбережения способствуют государственные гарантии возврата денег в случае банкротства банка.

Так, во время военного положения все 100% средств по депозитам физлиц защищены Фондом гарантирования вкладов. По мнению Замотаева, на этом фоне фактор безопасности и надежности при выборе банка уже не столь актуален. «Теперь для клиентов приоритетными при выборе банка стали удобство и качество сервиса», — отметил банкир.

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