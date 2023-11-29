Как изменяются ставки по депозитам и кредитам — данные НБУ Сегодня 08:04 — Кредит&Депозит

Как изменяются ставки по депозитам и кредитам — данные НБУ

Процентные ставки по депозитам и кредитам снизились в ответ на снижение инфляции и учетной ставки Национального банка Украины.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Отмечается, что постепенное удешевление кредитов будет способствовать дальнейшему восстановлению экономики.

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«В то же время ставки по депозитам в гривне, несмотря на определенное снижение, и дальше обеспечивают защиту от инфляционного обесценения. Так, по депозитам от 3 месяцев и более банки в среднем предлагают около 14% (после налогообложения — около 11%). Эти ставки выше как за текущий, так и за прогнозируемый Национальным банком уровень инфляции на следующий год», — говорят в Нацбанке.

Привлекательными остаются и инвестиции в облигации правительства (ОВГЗ), доступные гражданам через банковские приложения. В частности, ставки по ОВГЗ на срок до одного года составляют 16−17%. В то же время доходы от вложений в ОВГЗ не облагаются налогом.

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«Сохранение привлекательности гривневых сбережений остается важной задачей НБУ. Это, в частности, необходимо для снижения давления на валютном рынке. Чем больше граждан инвестируют в гривневые активы, тем меньше они тратят на покупку наличной валюты», — добавляет регулятор.

НБУ и дальше будет проводить такую ​​монетарную политику, которая обеспечивала бы защиту гривневых сбережений граждан от инфляции.

«НБУ также будет ограничивать курсовые колебания на валютном рынке, чтобы избегать существенного ухудшения ожиданий граждан и бизнеса по поводу будущей инфляции и курса», — подытожили в Нацбанке.

Справка Finance.ua:

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в декабре ожидается очередное заседание монетарного комитета НБУ, где снова могут пересмотреть размер учетной ставки и дополнительно ставки по депсертификатам. По всей вероятности, если эти показатели останутся на прежнем уровне, на рынке закрепятся постоянные ставки, считает директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

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