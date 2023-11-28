ТОП-3 преимуществ депозитов: что нужно знать — Finance.ua

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ТОП-3 преимуществ депозитов: что нужно знать

Кредит&Депозит
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ТОП-3 преимуществ депозитов: что нужно знать
ТОП-3 преимуществ депозитов: что нужно знать
Банковский депозит является незаменимым инструментом для сохранения и защиты ваших сбережений. Эксперты Финкульта рассказали, каковы преимущества этого способа сохранения и сбережения собственных средств.

Возможности увеличения сбережений

Национальный банк Украины устанавливает стандарты и правила банковских депозитов, чтобы обеспечить вкладчиков наилучшими условиями. Выбрав правильный срок и условия размещения вклада, вы можете обеспечить себе дополнительную прибыль.

Гарантия надежности и стабильность банка

Эффективный банковский надзор, который обеспечивает Национальный банк Украины, и защита вкладов Фондом гарантирования вкладов физических лиц, дают вкладчикам уверенность в том, что их деньги в банке находятся под защитой государства.

Гибкость выбора

Прежде чем разместить деньги на депозит, определите, на что именно вы копите. Можно выбрать разные типы депозитов для удовлетворения потребности и реализации финансовых целей.
Помните, что все банки Украины являются участниками Фонда гарантирования вкладов. Гарантии Фонда распространяются на вклады во всех банках Украины.
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В каждом отделении банка должна размещаться следующая информация:
  • копия Свидетельства участника Фонда;
  • информация о местонахождении, контактных номерах телефона и сайте Фонда;
  • образец Справки о системе гарантирования и актуальная информация о том, каков предельный размер возмещения средств по вкладам.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц обеспечивает безопасность и надежность ваших сбережений. Он является важной частью финансовой системы страны, способствующей защите финансовых интересов людей.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше с депозита

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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