Банки повышают доходность вкладов в гривне: как получить большие проценты — Finance.ua

Банки повышают доходность вкладов в гривне: как получить большие проценты Сегодня 16:00 — Кредит&Депозит

Банки повышают доходность вкладов в гривне: как получить большие проценты

Банки проводят ограниченные во времени акции, во время которых можно получить более высокие проценты. Также достаточно распространены программы лояльности для разных групп клиентов, благодаря которым можно подыскать доходность побольше. Об этом пишет « Минфин ».

Среди инструментов, которые активно используют банки для привлечения вкладчиков, — банковские приложения. При открытии депозитов в приложениях можно получить лучшие условия, чем при стандартном оформлении вклада в отделении.

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Укргазбанка действует надбавка в размере 0,5 п.п. годовых к процентной ставке. «Также при размещении новых средств на депозит сроком 100 дней устанавливается процентная ставка 14% годовых, которая значительно выше, чем при размещении других депозитов», — рассказали нам в финучреждении. По истечении срока размещения депозита ограничения использования средств отсутствуют (кроме ограничений на снятие наличных, установленных Постановлением НБУ № 18). К примеру, при размещении депозита в гривне в мобильном приложениидействует надбавка в размере 0,5 п.п. годовых к процентной ставке. «Также при размещении новых средств на депозит сроком 100 дней устанавливается процентная ставка 14% годовых, которая значительно выше, чем при размещении других депозитов», — рассказали нам в финучреждении. По истечении срока размещения депозита ограничения использования средств отсутствуют (кроме ограничений на снятие наличных, установленных Постановлением НБУ № 18).

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Банк Кредит Днепр при оформлении вкладов в гривне дистанционно прибавляет 1% к ставкам, которые предлагаются в отделениях банка. Также в случае автоматического продления вкладов, оформленных онлайн, эта надбавка 1% сохраняется и на новый срок вклада. при оформлении вкладов в гривне дистанционно прибавляет 1% к ставкам, которые предлагаются в отделениях банка. Также в случае автоматического продления вкладов, оформленных онлайн, эта надбавка 1% сохраняется и на новый срок вклада.

«Для новых клиентов онбординг, открытие карты и оформление вклада происходит дистанционно и без необходимости визита в отделение банка. При дистанционном зачислении средств на карту банка, с которой можно пополнять вклад, в банке настроены финансово-мониторинговые проверки и анализ, которые на этапе захода средств в банк дают возможность уточнять вопросы подтверждения происхождения средств нового клиента», — говорит Екатерина Мелеш.

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Увеличенные проценты (в зависимости от суммы вклада) при открытии вклада онлайн предлагают и в Сенс Банке. Новые клиенты, говорит Ирина Стрепетова, также могут пройти полную идентификацию онлайн.

Аккордбанке, рассказывает Николай Войткив. «Клиент может пройти удаленную идентификацию и открыть депозит в Аккордбанке онлайн. Для отдельных депозитных программ действуют дополнительные бонусные ставки до +1% годовых при условии открытия онлайн (в приложении). 1% к депозиту можно получить и в, рассказывает Николай Войткив. «Клиент может пройти удаленную идентификацию и открыть депозит в Аккордбанке онлайн. Для отдельных депозитных программ действуют дополнительные бонусные ставки до +1% годовых при условии открытия онлайн (в приложении).

Скорринг клиентских операций (дополнительное изучение источников происхождения средств при необходимости) в Аккордбанке выполняется при зачислении средств на счет, чтобы в дальнейшем не было неудобств.

Клиент по истечении срока вклада может перечислить средства на свои счета в другом банке без ограничений по сумме, снять наличными в пределах ежедневных лимитов НБУ, перебросить на карточный счет и проводить карточные транзакции и т. д. ", — объясняет банкир.

Райффайзен Банк тоже предлагает повышенные процентные ставки во время открытия вкладов онлайн. «В рамках специальных акций, которые регулярно проводятся для привлечения срочных вкладов», — уточняет Сергей Анников. тоже предлагает повышенные процентные ставки во время открытия вкладов онлайн. «В рамках специальных акций, которые регулярно проводятся для привлечения срочных вкладов», — уточняет Сергей Анников.

Что касается финмониторинга, то для новых клиентов предусмотрен удаленный онбординг через мобильное приложение MyRaif, которое включает в себя идентификацию лица и открытие счета без физического присутствия, рассказали в банке.

Идея Банка. Сейчас банк предлагает саму высокую среди крупных банков доходность на годовые вклады — 17% годовых. Большие проценты можно получить и у. Сейчас банк предлагает саму высокую среди крупных банков доходность на годовые вклады — 17% годовых.

Справка Finance.ua:

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, в апреле увеличился на 2,9% до рекордных 1 257,912 млрд гривен.

С начала года объем вкладов населения в банках вырос на 3,7% с 1212,775 млрд гривен.

Гривневые вклады населения в банках в апреле увеличились на 3,3% до 824,627 млрд гривен.

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