Банки показали свои прибыли (инфографика) — Finance.ua

Банки показали свои прибыли (инфографика) Сегодня 09:00 — Фондовый рынок

Банки показали свои прибыли (инфографика)

Согласно данным НБУ, платежеспособные банки Украины за январь-март 2024 года получили 40,518 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это на 18% больше, чем годом ранее.

На первом месте традиционно ПриватБанк — заработал 13,857 млрд гривен.

На втором месте государственный Ощадбанк — 4,856 млрд гривен.

На третьем месте банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 2,526 млрд гривен.

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил , что по итогам марта банковские вклады в гривне возобновили рост, окончательно зафиксировав эту тенденцию в апреле.

В апреле вклады выросли на 24,1 млрд грн (+1,5%), с начала года — на 29,8 млрд грн (+1,8%). Депозиты в валюте также увеличились (+0,35 млрд долл., или на 1,8% с начала года). По его словам, депозиты в гривне в ВВП сейчас на максимуме за последние 10 лет.

В апреле 2024 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,2% годовых, что на 0,1 п. п ниже, чем месяц назад.

НБУ активно вводит меры по привлекательности гривневых депозитов в банках. Одна из целей — попытка сделать менее привлекательной покупку долларов и стабилизация на валютном рынке. В настоящее время ставки по депозитам по-прежнему превышают уровень ожидаемой инфляции (8,2%).

Справка Finance.ua:

по данным НБУ, в апреле 2024 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составляли 11,2% годовых, что на 0,1 п. п ниже, чем месяц назад;

украинцы все чаще выбирают гривневые вложения. Это связано с тем, что держать средства в национальной валюте достаточно выгодно. Чаще всего украинцы откладывают на гривневый депозит от 100 до 200 тысяч гривен. Доля этих вложений составляет 40% от общего количества.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.