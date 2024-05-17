Банки показали свои прибыли (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банки показали свои прибыли (инфографика)

Фондовый рынок
87
Банки показали свои прибыли (инфографика)
Банки показали свои прибыли (инфографика)
Согласно данным НБУ, платежеспособные банки Украины за январь-март 2024 года получили 40,518 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это на 18% больше, чем годом ранее.
На первом месте традиционно ПриватБанк — заработал 13,857 млрд гривен.
На втором месте государственный Ощадбанк — 4,856 млрд гривен.
На третьем месте банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 2,526 млрд гривен.
Банки показали свои прибыли (инфографика)
Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что по итогам марта банковские вклады в гривне возобновили рост, окончательно зафиксировав эту тенденцию в апреле.
В апреле вклады выросли на 24,1 млрд грн (+1,5%), с начала года — на 29,8 млрд грн (+1,8%). Депозиты в валюте также увеличились (+0,35 млрд долл., или на 1,8% с начала года). По его словам, депозиты в гривне в ВВП сейчас на максимуме за последние 10 лет.
В апреле 2024 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,2% годовых, что на 0,1 п. п ниже, чем месяц назад.
НБУ активно вводит меры по привлекательности гривневых депозитов в банках. Одна из целей — попытка сделать менее привлекательной покупку долларов и стабилизация на валютном рынке. В настоящее время ставки по депозитам по-прежнему превышают уровень ожидаемой инфляции (8,2%).

Куда инвестировать 100 тысяч гривен. Актуальные варианты

Справка Finance.ua:

  • по данным НБУ, в апреле 2024 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составляли 11,2% годовых, что на 0,1 п. п ниже, чем месяц назад;
  • украинцы все чаще выбирают гривневые вложения. Это связано с тем, что держать средства в национальной валюте достаточно выгодно. Чаще всего украинцы откладывают на гривневый депозит от 100 до 200 тысяч гривен. Доля этих вложений составляет 40% от общего количества.

Получить больше со своего депозита можно на Finance.ua 💰

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.