Банки ОАЭ стали массово блокировать и задерживать платежи российским компаниям — Finance.ua

Банки ОАЭ стали массово блокировать и задерживать платежи российским компаниям Сегодня 11:32 — Финтех и Карты

Банки ОАЭ стали массово блокировать и задерживать платежи российским компаниям

Банк Объединенных Арабских Эмиратов резко усилил проверки платежей российских компаний после новой волны американских санкций, коснувшихся 50 банков, в том числе российского государственного Газпромбанка.

Банки ОАЭ являются главными антисанкционными «хабами» российского бизнеса за рубежом, через которые производятся расчеты по экспорту и импорту. По словам российских представителей бизнеса и юристов, ситуация с платежами через ОАЭ, где после полномасштабной войны открыли «дочерние структуры» более 1,6 тысяч российских компаний, резко ухудшилась в ноябре.

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По словам источников, средний срок проведения платежа через банки Дубая вырос с 1−3 дней в начале года до двух недель, а в некоторых случаях — до 30 дней. У ряда компаний деньги «зависают» и возвращаются назад, а иногда даже теряются. Есть случаи, когда средства были списаны со счетов в ОАЭ в конце ноября и до сих пор не поступили ни на счета в российских банках, ни на счета в ОАЭ, рассказала юрист Светлана Деревенко. По ее словам, на «значительное ухудшение» ситуации жалуются большинство компаний, работающих через ОАЭ.

По ряду направлений кредитные организации ОАЭ вовсе прекратили проводить транзакции: это, в частности, электроника, серверы, IT-услуги, промышленное оборудование, заявили юристы компании Amond&Smith.

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Банки опасаются вторичных санкций — то есть наказание за нарушение уже введенных ограничений. Поэтому они ужесточили проверки всех компаний с российскими бенефициарами или тех, которые работают с российскими деньгами. В некоторых случаях доходит до блокировки счетов.

Отчасти сложности связаны с китайскими банками, усилившими проверки платежей из Индии, ОАЭ и Гонконга, пытаясь обнаружить у них «российский след», рассказывали представителям бизнеса.

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Для российских потребителей происходящее может обернуться исчезновением товаров из продажи. Если проблемы с оплатой не решатся, то уже в декабре «может возникнуть дефицит потребительской техники», предупредил основатель бренда Jacky’s Гусейн Иманов.

Напомним, по результатам нового санкционного пакета США практически все банки из крупнейших по активам финансовых учреждений россии лишились доступа к мировой финансовой системе, и некоторые из них уже заявили о прекращении валютных расчетов.

Укрінформ По материалам:

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