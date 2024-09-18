Турецкие банки начали блокировать платежи из россии в Европу — Finance.ua

Турецкие банки начали блокировать платежи из россии в Европу Сегодня 16:45 — Финтех и Карты

Турецкие банки начали блокировать платежи из россии в Европу

Банки Турции начали массово отказывать российским компаниям в проведении платежей в Евросоюз и другие страны.

Три источника из числа импортеров и посредников рассказали, что в прошлый раз похожая ситуация наблюдалась в начале года. Тогда турецкие банки, как и кредитные организации других «дружественных» стран опасались вторичных санкций США за работу с российскими компаниями. Однако постепенно транзакции возобновились.

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Летом проблемы с транзитными платежами через Турцию возникли снова.

Европейские банки время от времени начали отказываться принимать у турецких плату за товары в пользу поставщиков российского бизнеса, говорит один из импортеров. Другой собеседник подтверждает это: при попытке заплатить за товар через Турцию поставщик из Болгарии попросил его перевести деньги через «нормальную» страну.

Усиленное внимание европейских кредитных организаций привело к тому, что в начале сентября турецкие банки уже начали отказывать в проведении транзитных платежей. По словам источника, даже предоставление банку дополнительных документов по поставкам не решает проблему.

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В Турции обычно было 2−3 банка, которые охотно производили платежи за российские товары в другие страны, но в последнее время усложнилась работа даже с ними, подтверждает партнер юрфирмы FTL Advisers Игорь Кузнец. По его словам, в большинстве своем сложности возникают при оплате в долларах и евро, но теперь также тяжело проходят платежи в юанях.

Причина может быть в том, что турецкие банки стали больше опасаться санкций или их банки-корреспонденты теперь предъявляют повышенные требования к платежам из Турции, считает Кузнец.

При этом турецкий госбанк Emlak Katılım, который формально не проводит транзитные платежи на фоне отказа других кредитных организаций от таких операций ввел за них дополнительную комиссию, рассказал собеседник. Он не назвал размер комиссии, но отметил, что позволить ее себе могут только крупные компании.

Укрінформ По материалам:

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