Причины блокирования счетов банком — Finance.ua

Причины блокирования счетов банком Сегодня 08:00 — Финтех и Карты

Причины блокирования счетов банком

В последнее время отношения клиентов с банками усложнились. Некоторые банки даже объявили о введении комиссии по выплате клиентских средств в размере 30% при разрыве деловых отношений по инициативе банка.

В подобной ситуации любые блокировки банком клиентских средств — будь то на ввод или на вывод — вызывают естественную обеспокоенность и настороженность.

Причины блокирования счетов

Можно выделить три основные причины блокирования банковских счетов:

Долги и невыполненные обязательства — наличие неуплаченных долгов перед банком и другими кредиторами. Таких как: непогашенные кредиты, невыплаченные алименты на содержание детей или неоплаченные штрафы. В этом случае банк имеет право арестовать средства на счетах для взыскания задолженности. Сомнительные денежные операции. Банк может заблокировать счет, если обнаружит транзакции, вызывающие подозрение в возможном отмывании денег, финансировании терроризма или другой противозаконной деятельности, связанной с переводами денег. Требование правоохранительных органов. По постановлению в рамках уголовного дела банк обязан заблокировать счет клиента в ходе досудебного расследования.

Эти основания для блокирования счетов предусмотрены действующим законодательством и банковские учреждения обязаны их соблюдать.

Логично предположить, что первая и третья причины из перечисленных могут вызвать блокирование возможности расходования средств клиентов. А вот вторая причина — «сомнительные денежные операции» — может привести к блокированию именно поступлений средств на клиентский счет. Что может быть на самом деле?

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