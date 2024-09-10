Причины блокирования счетов банком — Finance.ua

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Причины блокирования счетов банком

Финтех и Карты
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Причины блокирования счетов банком
Причины блокирования счетов банком
В последнее время отношения клиентов с банками усложнились. Некоторые банки даже объявили о введении комиссии по выплате клиентских средств в размере 30% при разрыве деловых отношений по инициативе банка.
В подобной ситуации любые блокировки банком клиентских средств — будь то на ввод или на вывод — вызывают естественную обеспокоенность и настороженность.

Причины блокирования счетов

Можно выделить три основные причины блокирования банковских счетов:
  1. Долги и невыполненные обязательства — наличие неуплаченных долгов перед банком и другими кредиторами. Таких как: непогашенные кредиты, невыплаченные алименты на содержание детей или неоплаченные штрафы. В этом случае банк имеет право арестовать средства на счетах для взыскания задолженности.
  2. Сомнительные денежные операции. Банк может заблокировать счет, если обнаружит транзакции, вызывающие подозрение в возможном отмывании денег, финансировании терроризма или другой противозаконной деятельности, связанной с переводами денег.
  3. Требование правоохранительных органов. По постановлению в рамках уголовного дела банк обязан заблокировать счет клиента в ходе досудебного расследования.
Эти основания для блокирования счетов предусмотрены действующим законодательством и банковские учреждения обязаны их соблюдать.
Логично предположить, что первая и третья причины из перечисленных могут вызвать блокирование возможности расходования средств клиентов. А вот вторая причина — «сомнительные денежные операции» — может привести к блокированию именно поступлений средств на клиентский счет. Что может быть на самом деле?
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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